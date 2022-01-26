Депутат Госдумы предложила расширить возможности маткапитала

26 января 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Сейчас материнский капитал достается банкам и строительным компаниям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские семьи должны иметь возможность самостоятельно распоряжаться, на какие цели тратить средства материнского капитала в интересах ребенка. Таким мнением с URA.RU поделилась председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Надо дать право взрослым родителям распорядиться этими деньгами, как они пожелают на воспитание ребенка. Захотят отправить его отдохнуть, в „Артек“, пожалуйста. Хотят дополнительное образование ребенку дать, пожалуйста, можно использовать эти средства. Это семейный капитал, в скобочках написано. Поэтому правильнее было бы самой семье распоряжаться этими деньгами, поскольку эти деньги все-таки предполагаются ребенку, а не матери на обучение или улучшение пенсионного обеспечения», — сказала Нина Останина. Депутат также назвала главный минус материнского капитала. «Я думаю, что мы, с одной стороны, благодетельствовали. А с другой стороны, мы прекрасно отдаем себе отчет, что маткапитал — это строительные компании и банки, которые проценты еще и снимают. Это целевые деньги не банкирам, это целевые деньги не строительным корпорациям, а ребенку», — подчеркнула глава комитета. С 1 февраля размер маткапитала должен быть проиндексирован на 8,4%. Таким образом, его размер на первого ребенка вырастет до 524,5 тысячи рублей, на второго — до 693,1 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские семьи должны иметь возможность самостоятельно распоряжаться, на какие цели тратить средства материнского капитала в интересах ребенка. Таким мнением с URA.RU поделилась председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Надо дать право взрослым родителям распорядиться этими деньгами, как они пожелают на воспитание ребенка. Захотят отправить его отдохнуть, в „Артек“, пожалуйста. Хотят дополнительное образование ребенку дать, пожалуйста, можно использовать эти средства. Это семейный капитал, в скобочках написано. Поэтому правильнее было бы самой семье распоряжаться этими деньгами, поскольку эти деньги все-таки предполагаются ребенку, а не матери на обучение или улучшение пенсионного обеспечения», — сказала Нина Останина. Депутат также назвала главный минус материнского капитала. «Я думаю, что мы, с одной стороны, благодетельствовали. А с другой стороны, мы прекрасно отдаем себе отчет, что маткапитал — это строительные компании и банки, которые проценты еще и снимают. Это целевые деньги не банкирам, это целевые деньги не строительным корпорациям, а ребенку», — подчеркнула глава комитета. С 1 февраля размер маткапитала должен быть проиндексирован на 8,4%. Таким образом, его размер на первого ребенка вырастет до 524,5 тысячи рублей, на второго — до 693,1 тысячи рублей.