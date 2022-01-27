Минобороны рассекретило документы о блокадном Ленинграде

Минобороны обнародовало журналы боевых действий и секретные приказы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В годовщину дня снятия блокады Ленинграда Минобороны РФ показали уникальные документы о тогдашних событиях из фондов Центрального архива. В исторических материалах описываются формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения и Ленинградской армии ПВО.

Минобороны РФ запустило на своем сайте исторический мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты». Подборка уникальных документов опубликована к 78-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Среди исторических материалов — журналы боевых действий стрелковых дивизий, образованных из добровольческих соединений, и история объединения противовоздушной обороны. Также любому жителю страны теперь доступны секретные приказы, постановления и оперативные документы периода операции по прорыву блокады. Содержатся на портале и наградные материалы на героев-добровольцев, именами которых названы улицы Ленинграда.

На многих документах сохранились сделанные вручную надписи времен Великой Отечественной войны. Часть материалов помечена штампом «Секретно».

В декабре 2021 года Минобороны РФ рассекретило детали тайной операции советских инженеров, которая не дала фашистским войскам прорваться к Москве в 1941 году. В декабре 2021 года Минобороны РФ рассекретило детали тайной операции советских инженеров, которая не дала фашистским войскам прорваться к Москве в 1941 году. Об этом сообщается на официальном сайте, созданном к 80-летию битвы за Москву в Великой Отечественной войне. Материалы представлены на официальном сайте, созданном к 80-летию битвы за Москву в Великой Отечественной войне.

Доклад Военному совету Ленинградского фронта Фото: Минобороны РФ

Исторический формуляр 44-й стрелковой дивизии Фото: Минобороны РФ

Политдонесение Политического управления Ленинградского фронта за 10 сентября 1941 года Фото: Минобороны РФ

Постановление Военного Совета Северного фронта Фото: Минобороны РФ

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