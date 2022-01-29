29 января 2022

Россия перенесла военные учения морского флота в угоду Ирландии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, подводный флот, северный флот
Учения ВМФ России в Атлантике пройдут с 3 по 8 февраля Фото:

Район проведения учений военно-морского флота России в Атлантике будет перенесен для того, чтобы не мешать ирландским рыбакам. Об этом говорится в пресс-релизе российского посольства в Ирландии, опубликованном в Twitter.

«В ответ на просьбы правительства Ирландии и ирландской организации южных и западных производителей рыбы министр обороны России Сергей Шойгу решил перенести район военных учений ВМФ РФ, которые запланированы на 3—8 февраля, за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, чтобы не создавать препятствий для ирландских рыболовных судов», — заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов. Он добавил, что это является «жестом доброй воли».

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ проведет в январе—феврале масштабные учения. 26 января войска Северного флота начали учения в Баренцевом море.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Район проведения учений военно-морского флота России в Атлантике будет перенесен для того, чтобы не мешать ирландским рыбакам. Об этом говорится в пресс-релизе российского посольства в Ирландии, опубликованном в Twitter. «В ответ на просьбы правительства Ирландии и ирландской организации южных и западных производителей рыбы министр обороны России Сергей Шойгу решил перенести район военных учений ВМФ РФ, которые запланированы на 3—8 февраля, за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, чтобы не создавать препятствий для ирландских рыболовных судов», — заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов. Он добавил, что это является «жестом доброй воли». Ранее сообщалось, что ВМФ РФ проведет в январе—феврале масштабные учения. 26 января войска Северного флота начали учения в Баренцевом море.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...