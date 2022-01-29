Россия перенесла военные учения морского флота в угоду Ирландии

Учения ВМФ России в Атлантике пройдут с 3 по 8 февраля Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Район проведения учений военно-морского флота России в Атлантике будет перенесен для того, чтобы не мешать ирландским рыбакам. Об этом говорится в пресс-релизе российского посольства в Ирландии, опубликованном в Twitter.

«В ответ на просьбы правительства Ирландии и ирландской организации южных и западных производителей рыбы министр обороны России Сергей Шойгу решил перенести район военных учений ВМФ РФ, которые запланированы на 3—8 февраля, за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, чтобы не создавать препятствий для ирландских рыболовных судов», — заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов. Он добавил, что это является «жестом доброй воли».

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ проведет в январе—феврале масштабные учения. 26 января войска Северного флота начали учения в Баренцевом море.