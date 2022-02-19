Президент США Байден созовет Совет нацбезопасности из-за Украины

20 февраля 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден намерен 20 февраля собрать заседание американского Совета национальной безопасности (СНБ) по ситуации на Украине. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Завтра [в воскресенье] президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине», — говорится в заявлении Джен Псаки, опубликованном на сайте администрации президента США. Отмечается, что Байден и его команда нацбезопасности занимается регулярным мониторингом информации о событиях на Украине. Ранее сообщалось, что глава Госдепа США Энтони Блинкен раскрыл причину, по которой Россия и США не могут договориться о гарантиях безопасности. Джо Байден назвал сроки «вторжения» РФ на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что многое указывает на планы РФ «напасть» на Украину.