19 февраля 2022

Президент США Байден созовет Совет нацбезопасности из-за Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден намерен обсудить ситуацию на Украине с СНБ США Фото:
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Война на Украине

Президент США Джо Байден намерен 20 февраля собрать заседание американского Совета национальной безопасности (СНБ) по ситуации на Украине. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Завтра [в воскресенье] президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине», — говорится в заявлении Джен Псаки, опубликованном на сайте администрации президента США. Отмечается, что Байден и его команда нацбезопасности занимается регулярным мониторингом информации о событиях на Украине.

Ранее сообщалось, что глава Госдепа США Энтони Блинкен раскрыл причину, по которой Россия и США не могут договориться о гарантиях безопасности. Джо Байден назвал сроки «вторжения» РФ на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что многое указывает на планы РФ «напасть» на Украину.

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Президент США Джо Байден намерен 20 февраля собрать заседание американского Совета национальной безопасности (СНБ) по ситуации на Украине. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Завтра [в воскресенье] президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине», — говорится в заявлении Джен Псаки, опубликованном на сайте администрации президента США. Отмечается, что Байден и его команда нацбезопасности занимается регулярным мониторингом информации о событиях на Украине. Ранее сообщалось, что глава Госдепа США Энтони Блинкен раскрыл причину, по которой Россия и США не могут договориться о гарантиях безопасности. Джо Байден назвал сроки «вторжения» РФ на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что многое указывает на планы РФ «напасть» на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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