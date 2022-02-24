СК: на территорию РФ попали 14 украинских снарядов 25 февраля 2022 в 06:14 Размер текста - 17 + Снаряды прилетели из Украины, заявили в СК Фото: Андрей Гусельников © URA.RU На территорию Ростовской области попали не менее 14 снарядов с украинской стороны. Об этом сообщили в следственном комитете РФ. «Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела. Доложено о первых результатах расследования возбужденных за последнее время уголовных дел, в том числе об итогах осмотров мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов», — сообщается на сайте СК РФ. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о решении провести военную операцию на Украине. Глава Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории своей страны. Позже стало известно об обстреле Киева баллистическими ракетами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. На территорию Ростовской области попали не менее 14 снарядов с украинской стороны. Об этом сообщили в следственном комитете РФ. «Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела. Доложено о первых результатах расследования возбужденных за последнее время уголовных дел, в том числе об итогах осмотров мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов», — сообщается на сайте СК РФ. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о решении провести военную операцию на Украине. Глава Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории своей страны. Позже стало известно об обстреле Киева баллистическими ракетами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям