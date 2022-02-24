24 февраля 2022

СК: на территорию РФ попали 14 украинских снарядов

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка в Донбассе, осколки снаряда
Снаряды прилетели из Украины, заявили в СК Фото:

На территорию Ростовской области попали не менее 14 снарядов с украинской стороны. Об этом сообщили в следственном комитете РФ.

«Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела. Доложено о первых результатах расследования возбужденных за последнее время уголовных дел, в том числе об итогах осмотров мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов», — сообщается на сайте СК РФ.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о решении провести военную операцию на Украине. Глава Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории своей страны. Позже стало известно об обстреле Киева баллистическими ракетами.

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На территорию Ростовской области попали не менее 14 снарядов с украинской стороны. Об этом сообщили в следственном комитете РФ. «Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела. Доложено о первых результатах расследования возбужденных за последнее время уголовных дел, в том числе об итогах осмотров мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов», — сообщается на сайте СК РФ. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о решении провести военную операцию на Украине. Глава Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории своей страны. Позже стало известно об обстреле Киева баллистическими ракетами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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