СК: на территорию РФ попали 14 украинских снарядов

На территорию Ростовской области попали не менее 14 снарядов с украинской стороны. Об этом сообщили в следственном комитете РФ.
«Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела. Доложено о первых результатах расследования возбужденных за последнее время уголовных дел, в том числе об итогах осмотров мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов», — сообщается на сайте СК РФ.
На территорию Ростовской области попали не менее 14 снарядов с украинской стороны. Об этом сообщили в следственном комитете РФ. «Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела. Доложено о первых результатах расследования возбужденных за последнее время уголовных дел, в том числе об итогах осмотров мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов», — сообщается на сайте СК РФ. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о решении провести военную операцию на Украине. Глава Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории своей страны. Позже стало известно об обстреле Киева баллистическими ракетами.