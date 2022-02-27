27 февраля 2022

SWIFT консультируется с Евросоюзом по санкциям против России

© Служба новостей «URA.RU»
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SWIFT введет санкции против РФ из-за законов Евросоюза и Бельгии Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Представители международной межбанковской системы SWIFT обсуждают с властями европейских стран ограничительные меры в отношении России. Об этом заявили в SWIFT.

«Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы узнать подробности о субъектах, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их согласно законодательным распоряжениям», — сообщили в SWIFT, передает РИА «Новости». Также подчеркивается, что межбанковская система намерена соблюдать правила Евросоюза и законодательство Бельгии, поскольку компания зарегистрирована именно там.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

В SWIFT заявили о готовности принять санкции против России. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT.

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Представители международной межбанковской системы SWIFT обсуждают с властями европейских стран ограничительные меры в отношении России. Об этом заявили в SWIFT. «Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы узнать подробности о субъектах, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их согласно законодательным распоряжениям», — сообщили в SWIFT, передает РИА «Новости». Также подчеркивается, что межбанковская система намерена соблюдать правила Евросоюза и законодательство Бельгии, поскольку компания зарегистрирована именно там. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. В SWIFT заявили о готовности принять санкции против России. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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