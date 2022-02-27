SWIFT консультируется с Евросоюзом по санкциям против России

Представители международной межбанковской системы SWIFT обсуждают с властями европейских стран ограничительные меры в отношении России. Об этом заявили в SWIFT.
«Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы узнать подробности о субъектах, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их согласно законодательным распоряжениям», — сообщили в SWIFT, передает РИА «Новости». Также подчеркивается, что межбанковская система намерена соблюдать правила Евросоюза и законодательство Бельгии, поскольку компания зарегистрирована именно там.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.
Представители международной межбанковской системы SWIFT обсуждают с властями европейских стран ограничительные меры в отношении России. Об этом заявили в SWIFT. «Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы узнать подробности о субъектах, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их согласно законодательным распоряжениям», — сообщили в SWIFT, передает РИА «Новости». Также подчеркивается, что межбанковская система намерена соблюдать правила Евросоюза и законодательство Бельгии, поскольку компания зарегистрирована именно там. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. В SWIFT заявили о готовности принять санкции против России. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT.