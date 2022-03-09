В Гидрометцентре раскрыли, когда в Россию придет тепло

10 марта 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

Через несколько дней в центральной части России станет теплее Фото: Размик Закарян © URA.RU Плюсовые температуры днем в европейской части России ожидаются уже в выходные 12 и 13 марта. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В субботу в центре европейской России дневные температуры будут уже положительными. Это связано с прекращением влияния воздушных масс с северо-востока и тем, что днем солнечная энергия будет способствовать повышению температуры», — отметил он в беседе с РИА «Новости». Сообщается также, что температура 13 марта ожидается на отметке +3…+5С. Это на несколько градусов выше нормы, уточняет телеканал 360. В дальнейшем — +2…+7С, дополняет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Плюсовые температуры днем в европейской части России ожидаются уже в выходные 12 и 13 марта. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В субботу в центре европейской России дневные температуры будут уже положительными. Это связано с прекращением влияния воздушных масс с северо-востока и тем, что днем солнечная энергия будет способствовать повышению температуры», — отметил он в беседе с РИА «Новости». Сообщается также, что температура 13 марта ожидается на отметке +3…+5С. Это на несколько градусов выше нормы, уточняет телеканал 360. В дальнейшем — +2…+7С, дополняет RT.