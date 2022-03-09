09 марта 2022

В Гидрометцентре раскрыли, когда в Россию придет тепло

© Служба новостей «URA.RU»
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Через несколько дней в центральной части России станет теплее Фото:

Плюсовые температуры днем в европейской части России ожидаются уже в выходные 12 и 13 марта. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В субботу в центре европейской России дневные температуры будут уже положительными. Это связано с прекращением влияния воздушных масс с северо-востока и тем, что днем солнечная энергия будет способствовать повышению температуры», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Сообщается также, что температура 13 марта ожидается на отметке +3…+5С. Это на несколько градусов выше нормы, уточняет телеканал 360. В дальнейшем — +2…+7С, дополняет RT.

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Плюсовые температуры днем в европейской части России ожидаются уже в выходные 12 и 13 марта. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В субботу в центре европейской России дневные температуры будут уже положительными. Это связано с прекращением влияния воздушных масс с северо-востока и тем, что днем солнечная энергия будет способствовать повышению температуры», — отметил он в беседе с РИА «Новости». Сообщается также, что температура 13 марта ожидается на отметке +3…+5С. Это на несколько градусов выше нормы, уточняет телеканал 360. В дальнейшем — +2…+7С, дополняет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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