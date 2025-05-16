На переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле украинская делегация использует услуги переводчика. Об этом сообщил украинский оппозиционный политик Анатолий Шарий.
«Украинская сторона общается с российской через переводчика», — сообщил Шарий. Сообщение было опубликовано в его telegram-канале.
В Стамбуле 16 мая начались первые за последние три года переговоры между Россией и Украиной. Инициатива проведения встречи принадлежит президенту России Владимиру Путину. Переговоры проходят в закрытом режиме. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Следить за ходом переговоров можно на каналах URA.RU, размещенных на платформах Rutube и «VK Видео».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.