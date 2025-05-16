Украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле использует переводчик

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Использование переводчика подчеркивает государственный статус украинского языка
Использование переводчика подчеркивает государственный статус украинского языка Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

На переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле украинская делегация использует услуги переводчика. Об этом сообщил украинский оппозиционный политик Анатолий Шарий.

«Украинская сторона общается с российской через переводчика», — сообщил Шарий. Сообщение было опубликовано в его telegram-канале.

В Стамбуле 16 мая начались первые за последние три года переговоры между Россией и Украиной. Инициатива проведения встречи принадлежит президенту России Владимиру Путину. Переговоры проходят в закрытом режиме. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Следить за ходом переговоров можно на каналах URA.RU, размещенных на платформах Rutube и «VK Видео».

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На переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле украинская делегация использует услуги переводчика. Об этом сообщил украинский оппозиционный политик Анатолий Шарий. «Украинская сторона общается с российской через переводчика», — сообщил Шарий. Сообщение было опубликовано в его telegram-канале. В Стамбуле 16 мая начались первые за последние три года переговоры между Россией и Украиной. Инициатива проведения встречи принадлежит президенту России Владимиру Путину. Переговоры проходят в закрытом режиме. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Следить за ходом переговоров можно на каналах URA.RU, размещенных на платформах Rutube и «VK Видео».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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