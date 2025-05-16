Глава украинской делегации анонсировал следующий раунд переговоров с Россией

Глава украинской делегации на проходящих в Стамбуле переговорах с Россией Рустем Умеров косвенно подтвердил договоренности о втором раунде прений. По словам украинского парламентера, их повестка будет озвучена в ближайшее время.
«Скоро сообщим о повестке следующего раунда переговоров», — сказал Умеров. Его слова передает «РБК-Украина».
Кроме того, Умеров также анонсировал обмен военнопленными с Россией в формате «1000 на 1000». Когда именно это произойдет, он не уточнил. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ходе российско-украинских переговоров. Все подробности о них — там.
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