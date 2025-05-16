Глава украинской делегации анонсировал следующий раунд переговоров с Россией

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Умеров сделал ряд заявлений сразу после завершения переговоров
Умеров сделал ряд заявлений сразу после завершения переговоров Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Глава украинской делегации на проходящих в Стамбуле переговорах с Россией Рустем Умеров косвенно подтвердил договоренности о втором раунде прений. По словам украинского парламентера, их повестка будет озвучена в ближайшее время.

«Скоро сообщим о повестке следующего раунда переговоров», — сказал Умеров. Его слова передает «РБК-Украина».

Кроме того, Умеров также анонсировал обмен военнопленными с Россией в формате «1000 на 1000». Когда именно это произойдет, он не уточнил. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ходе российско-украинских переговоров. Все подробности о них — там. 

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Глава украинской делегации на проходящих в Стамбуле переговорах с Россией Рустем Умеров косвенно подтвердил договоренности о втором раунде прений. По словам украинского парламентера, их повестка будет озвучена в ближайшее время. «Скоро сообщим о повестке следующего раунда переговоров», — сказал Умеров. Его слова передает «РБК-Украина». Кроме того, Умеров также анонсировал обмен военнопленными с Россией в формате «1000 на 1000». Когда именно это произойдет, он не уточнил. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ходе российско-украинских переговоров. Все подробности о них — там. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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