День почитания Старорусской иконы Божией Матери: что можно и нельзя делать

Православные 17 мая чтят Старорусскую икону Божией Матери
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Слева направо: древний и современный варианты иконы
Слева направо: древний и современный варианты иконы Фото:

17 мая в православной традиции почитают возвращение в Старую Руссу копии чудотворной Старорусской иконы Божией Матери — образа, ставшего символом защиты, благополучия и избавления от бед. О загадках появления, удивительных событиях, связанных с этой иконой, а также традициях празднования, расскажем в этой статье.

История Старорусской иконы Божией Матери

Старорусскую икону Божией Матери привезли греки из Ольвиополя в Старую Руссу в ранний период христианства на Руси. Значительное время изображение находилось на одном месте, где особо почиталось.

Согласно Виленскому месяцеслову за 1609 год, перенос иконы из Ольвиополя в Русу произошел в 1470 году, когда на Византию напали турки и крымские татары. Чтобы уберечь икону от возможного осквернения, ее разместили в главном храме Спасо-Преображенского монастыря. По другой версии, святыня оказалась в храме Святого Великомученика Георгия только в 1570 году и ненадолго была перенесена в Старую Руссу. Точная дата и обстоятельства появления иконы в Старой Руссе до сих пор остаются предметом размышлений и исследований.

В 1655 году, когда в Старой Руссе разразилась моровая язва, житель Тихвина получил откровение о том, что для прекращения эпидемии необходимо перенести в город чудотворную Старорусскую икону. После переноса икон мор действительно прекратился, но жители Тихвина не вернули Старорусскую икону. Лишь в 1768 году было разрешено снять копию со Старорусской иконы, которая была привезена в Старую Руссу 4 мая (17 мая по новому стилю). В память об этом событии было установлено ежегодное празднование.

17 сентября (1 октября по новому стилю) 1888 года в Старую Руссу была возвращена и сама икона, что стало основанием для установления второй праздничной даты.

Две вариации иконы

Существует две разновидности Старорусской иконы Божией Матери: древняя и современно почитаемая. Древний вариант иконы, относящийся к началу XIII века, выполнен в увеличенных размерах и представляет собой Богородицу типа Одигитрии. На этом изображении Младенец Христос сидит на левой руке Пресвятой Богородицы и смотрит на нее.

Современный почитаемый образ отличается от древнего: Младенец изображен отвернувшимся от Матери Божией, его левая рука подведена к виску. По некоторым преданиям, подобные изменения в композиции возникли в период пребывания иконы в Тихвине. Существуют разные толкования этого факта: одна из версий связывает с небрежным хранением, а другая — с исходящей изобразительной идеей, согласно которой Христос отвернулся от Матери.

О чем принято молиться перед иконой Старорусской Божией Матери

Перед образом Божией Матери верующие обращаются с молитвами о семейном благополучии, защите от врагов и недоброжелателей, а также об укреплении духа и сохранности близких. Кроме того, к иконе обращаются с просьбами о прощении грехов и ограждении от воровства. Согласно церковной традиции, иконе приписывают случаи исцеления от различных недугов, помощь в преодолении сложных жизненных обстоятельств, прекращении эпидемий, а также покровительство во время войн, пожаров и других бедствий.

Что нужно делать в этот день

  • Посещение храма и молитва. Лучше всего начать этот день с посещения богослужения, вознося молитвы перед образом Матери, благодаря за помощь и прося покровительства для себя и близких.
  • Подача записок и свечей. Можно подать записки о здравии и упокоении, поставить свечи у иконы Божией Матери за здравие родных, за мир и благополучие в семье.
  • Пение акафиста или молитвенной службы.
  • Благотворительность и добрые дела. В этот день поощряется помощь нуждающимся, проявление милосердия и заботы к ближним.
  • Мир в семье. Старайтесь провести день в мире, избегая ссор и обид. С благодарностью относитесь к своим близким.
  • Домашняя молитва. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться дома перед образом Божией Матери, обращаясь к ней за помощью и защитой для себя и своей семьи.

Что нельзя делать в день почитания

Не рекомендуется ссориться, ругаться, злиться, спорить, заниматься тяжелым физическим трудом по дому, а также рукоделием, шитьем и стиркой. Не приветствуются шумные застолья и развлечения. Также нельзя допускать дурные мысли, слова и поступки.

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17 мая в православной традиции почитают возвращение в Старую Руссу копии чудотворной Старорусской иконы Божией Матери — образа, ставшего символом защиты, благополучия и избавления от бед. О загадках появления, удивительных событиях, связанных с этой иконой, а также традициях празднования, расскажем в этой статье. История Старорусской иконы Божией Матери Старорусскую икону Божией Матери привезли греки из Ольвиополя в Старую Руссу в ранний период христианства на Руси. Значительное время изображение находилось на одном месте, где особо почиталось. Согласно Виленскому месяцеслову за 1609 год, перенос иконы из Ольвиополя в Русу произошел в 1470 году, когда на Византию напали турки и крымские татары. Чтобы уберечь икону от возможного осквернения, ее разместили в главном храме Спасо-Преображенского монастыря. По другой версии, святыня оказалась в храме Святого Великомученика Георгия только в 1570 году и ненадолго была перенесена в Старую Руссу. Точная дата и обстоятельства появления иконы в Старой Руссе до сих пор остаются предметом размышлений и исследований. В 1655 году, когда в Старой Руссе разразилась моровая язва, житель Тихвина получил откровение о том, что для прекращения эпидемии необходимо перенести в город чудотворную Старорусскую икону. После переноса икон мор действительно прекратился, но жители Тихвина не вернули Старорусскую икону. Лишь в 1768 году было разрешено снять копию со Старорусской иконы, которая была привезена в Старую Руссу 4 мая (17 мая по новому стилю). В память об этом событии было установлено ежегодное празднование. 17 сентября (1 октября по новому стилю) 1888 года в Старую Руссу была возвращена и сама икона, что стало основанием для установления второй праздничной даты. Две вариации иконы Существует две разновидности Старорусской иконы Божией Матери: древняя и современно почитаемая. Древний вариант иконы, относящийся к началу XIII века, выполнен в увеличенных размерах и представляет собой Богородицу типа Одигитрии. На этом изображении Младенец Христос сидит на левой руке Пресвятой Богородицы и смотрит на нее. Современный почитаемый образ отличается от древнего: Младенец изображен отвернувшимся от Матери Божией, его левая рука подведена к виску. По некоторым преданиям, подобные изменения в композиции возникли в период пребывания иконы в Тихвине. Существуют разные толкования этого факта: одна из версий связывает с небрежным хранением, а другая — с исходящей изобразительной идеей, согласно которой Христос отвернулся от Матери. О чем принято молиться перед иконой Старорусской Божией Матери Перед образом Божией Матери верующие обращаются с молитвами о семейном благополучии, защите от врагов и недоброжелателей, а также об укреплении духа и сохранности близких. Кроме того, к иконе обращаются с просьбами о прощении грехов и ограждении от воровства. Согласно церковной традиции, иконе приписывают случаи исцеления от различных недугов, помощь в преодолении сложных жизненных обстоятельств, прекращении эпидемий, а также покровительство во время войн, пожаров и других бедствий. Что нужно делать в этот день Что нельзя делать в день почитания Не рекомендуется ссориться, ругаться, злиться, спорить, заниматься тяжелым физическим трудом по дому, а также рукоделием, шитьем и стиркой. Не приветствуются шумные застолья и развлечения. Также нельзя допускать дурные мысли, слова и поступки.
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