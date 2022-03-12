СМИ: Израиль предлагал Украине принять ультиматум России

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, порошенко петр, украинские солдаты, авдеевка
Путин предлагал прекратить военные действия со стороны украинских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пойти навстречу России и принять предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня. Об этом рассказал чиновник с Украины.

«Беннет, по сути дела, предлагает нам сдаться», — рассказал он порталу Axios. Однако уточнил, что украинская сторона отказалась от предложения.

Однако слова об этом отвергла израильская сторона. «Премьер-министр не намерен давать Зеленскому никаких рекомендаций или советов ни на каком этапе», — уточнил порталу высокопоставленный чиновник в канцелярии израильского премьер-министр.

Ранее Путин поставил условия для Украины для нормализации ситуации в их стране. По его мнению, стране необходимо признать независимость ДНР и ЛНР, принадлежность Крыма к России, а также прекратить боевые действия. Однако на Украине отказались.

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пойти навстречу России и принять предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня. Об этом рассказал чиновник с Украины. «Беннет, по сути дела, предлагает нам сдаться», — рассказал он порталу Axios. Однако уточнил, что украинская сторона отказалась от предложения. Однако слова об этом отвергла израильская сторона. «Премьер-министр не намерен давать Зеленскому никаких рекомендаций или советов ни на каком этапе», — уточнил порталу высокопоставленный чиновник в канцелярии израильского премьер-министр. Ранее Путин поставил условия для Украины для нормализации ситуации в их стране. По его мнению, стране необходимо признать независимость ДНР и ЛНР, принадлежность Крыма к России, а также прекратить боевые действия. Однако на Украине отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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