Иммунолог назвал непредсказуемый фактор риска тромбоза при COVID

21 марта 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

К тромбозам наиболее склонны пожилые люди, напомнил Николай Крючков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В редких случаях при коронавирусе тромбоз может возникнуть при снижении свертываемости крови. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, отметив, что этот фактор сложно предугадать. «Есть и фактор малопредсказуемый. В ответ на коронавирусную инфекцию есть механизм, когда образуются аутоиммунные антитела, они направлены к кусочку коронавируса, но паралелльно оказываются способными связываться с собственными тромбоцитами (клетки крови, которые помогают образовывать сгустки и прекращать кровотечение). В результате функция тромбоцитов изменяется и возникает тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов в крови). На фоне этого, как бы странно это ни звучало, происходит обратная история, при снижении количества тромбоцитов возникает гиперкоагуляции, то есть склонность к тромбозам», — сказал Николай Крючков. Иммунолог подчеркнул, что это не основной механизм развития тромбозов при COVID-19 и постковиде. «Считается ключевым в развитии тромбозов после вакцинации аденовирусными векторными антиковидными вакцинами», — добавил собеседник URA.RU. По его словам, наиболее подвержены данному заболеванию пожилые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Чем старше человек, тем с большей вероятностью это все развивается, в зависимости от состояния здоровья, начиная от 40 лет. Есть синдромы, которые склонность увеличивают к гиперкоагуляции. Это абсолютные риски, даже без связи с коронавирусом», — сообщил иммунолог. Существуют более редкие относительные риски, отметил Крючков. «Выделяется группа молодых людей, особенно женщин. Если мы смотрим, кто заболел коронавирусной инфекцией и не заболел, то разница большая в группе женщин, особенно принимающих пероральные контрацептивы. В абсолютном числе случаев — это мизер. Если брать эту группу изолировано — это значимая группа», — объяснил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В редких случаях при коронавирусе тромбоз может возникнуть при снижении свертываемости крови. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, отметив, что этот фактор сложно предугадать. «Есть и фактор малопредсказуемый. В ответ на коронавирусную инфекцию есть механизм, когда образуются аутоиммунные антитела, они направлены к кусочку коронавируса, но паралелльно оказываются способными связываться с собственными тромбоцитами (клетки крови, которые помогают образовывать сгустки и прекращать кровотечение). В результате функция тромбоцитов изменяется и возникает тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов в крови). На фоне этого, как бы странно это ни звучало, происходит обратная история, при снижении количества тромбоцитов возникает гиперкоагуляции, то есть склонность к тромбозам», — сказал Николай Крючков. Иммунолог подчеркнул, что это не основной механизм развития тромбозов при COVID-19 и постковиде. «Считается ключевым в развитии тромбозов после вакцинации аденовирусными векторными антиковидными вакцинами», — добавил собеседник URA.RU. По его словам, наиболее подвержены данному заболеванию пожилые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Чем старше человек, тем с большей вероятностью это все развивается, в зависимости от состояния здоровья, начиная от 40 лет. Есть синдромы, которые склонность увеличивают к гиперкоагуляции. Это абсолютные риски, даже без связи с коронавирусом», — сообщил иммунолог. Существуют более редкие относительные риски, отметил Крючков. «Выделяется группа молодых людей, особенно женщин. Если мы смотрим, кто заболел коронавирусной инфекцией и не заболел, то разница большая в группе женщин, особенно принимающих пероральные контрацептивы. В абсолютном числе случаев — это мизер. Если брать эту группу изолировано — это значимая группа», — объяснил специалист.