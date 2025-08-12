У ректора КузГТУ прошли обыски по делу о фиктивных студентах

Обыски пошли в рамках дела о превышении полномочий
Обыски пошли в рамках дела о превышении полномочий

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у ректора и ряда сотрудников Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). Как сообщили представители силовых структур, установлено, что десятки лиц были фиктивно зачислены в число студентов.

«В ходе приемной кампании 2022-2023 годов были умышленно и фиктивно зачислены абитуриенты без сдачи вступительных испытаний. Общая сумма ущерба оценивается в 18 млн рублей», — сказал собеседник ТАСС. Сумма причиненного ущерба составляет порядка 18 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении неустановленных должностных лиц. В рамках следственных мероприятий были проведены обыски по адресам проживания и работы ректора КузГТУ, а также других сотрудников университета.

