У ректора КузГТУ прошли обыски по делу о фиктивных студентах

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у ректора и ряда сотрудников Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). Как сообщили представители силовых структур, установлено, что десятки лиц были фиктивно зачислены в число студентов.
«В ходе приемной кампании 2022-2023 годов были умышленно и фиктивно зачислены абитуриенты без сдачи вступительных испытаний. Общая сумма ущерба оценивается в 18 млн рублей», — сказал собеседник ТАСС. Сумма причиненного ущерба составляет порядка 18 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении неустановленных должностных лиц. В рамках следственных мероприятий были проведены обыски по адресам проживания и работы ректора КузГТУ, а также других сотрудников университета.
