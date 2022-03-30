ДНР: в Горловке из-за обстрелов ВСУ погибли два человека

В Донецкой республике продолжаются обстрелы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Два человека погибли в результате обстрела Горловки с позиций ВСУ Украины. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате ночного обстрела Горловки с позиций украинских боевиков были разрушены 16 домостроений. По предварительным данным, двое погибших», — сообщил штаб в своем официальном telegram-канале.

Утром 30 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели также обстрел жилого дома в Донецке, часть здания была обрушена. По данным штаба терробороны ДНР, один человек погиб. Под завалами находятся люди. Кроме этого, украинские вооруженные формирования выпустила ракету «Точка У» по Луганску.

О првоедении спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.