ДНР: в Горловке из-за обстрелов ВСУ погибли два человека

Два человека погибли в результате обстрела Горловки с позиций ВСУ Украины. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«В результате ночного обстрела Горловки с позиций украинских боевиков были разрушены 16 домостроений. По предварительным данным, двое погибших», — сообщил штаб в своем официальном telegram-канале.
Утром 30 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели также обстрел жилого дома в Донецке, часть здания была обрушена. По данным штаба терробороны ДНР, один человек погиб. Под завалами находятся люди. Кроме этого, украинские вооруженные формирования выпустила ракету «Точка У» по Луганску.
О првоедении спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.
Два человека погибли в результате обстрела Горловки с позиций ВСУ Украины. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. «В результате ночного обстрела Горловки с позиций украинских боевиков были разрушены 16 домостроений. По предварительным данным, двое погибших», — сообщил штаб в своем официальном telegram-канале. Утром 30 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели также обстрел жилого дома в Донецке, часть здания была обрушена. По данным штаба терробороны ДНР, один человек погиб. Под завалами находятся люди. Кроме этого, украинские вооруженные формирования выпустила ракету «Точка У» по Луганску. О првоедении спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.