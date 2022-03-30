ДНР: в Горловке из-за обстрелов ВСУ погибли два человека

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
В Донецкой республике продолжаются обстрелы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Два человека погибли в результате обстрела Горловки с позиций ВСУ Украины. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате ночного обстрела Горловки с позиций украинских боевиков были разрушены 16 домостроений. По предварительным данным, двое погибших», — сообщил штаб в своем официальном telegram-канале.

Утром 30 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели также обстрел жилого дома в Донецке, часть здания была обрушена. По данным штаба терробороны ДНР, один человек погиб. Под завалами находятся люди. Кроме этого, украинские вооруженные формирования выпустила ракету «Точка У» по Луганску.

О првоедении спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

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Два человека погибли в результате обстрела Горловки с позиций ВСУ Украины. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. «В результате ночного обстрела Горловки с позиций украинских боевиков были разрушены 16 домостроений. По предварительным данным, двое погибших», — сообщил штаб в своем официальном telegram-канале. Утром 30 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели также обстрел жилого дома в Донецке, часть здания была обрушена. По данным штаба терробороны ДНР, один человек погиб. Под завалами находятся люди. Кроме этого, украинские вооруженные формирования выпустила ракету «Точка У» по Луганску. О првоедении спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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