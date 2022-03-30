Британия и Болгария отказались платить за российский газ в рублях

Болгария и Великобритания отказались оплачивать поставки российского газа рублями. Об этом сообщается издание Reuters.
«Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг ясно дал понять, что Британия не будет платить за газ рублями. Официальный представитель правительства Болгарии Лена Бориславова заявила, что согласно контракта оплата газа производится только в долларах и евро», — пишет Reuters.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 заявили, что не будут этого делать. В Кремле заявили, что Россия в таком случае прекратит поставки газа.
Болгария и Великобритания отказались оплачивать поставки российского газа рублями. Об этом сообщается издание Reuters. «Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг ясно дал понять, что Британия не будет платить за газ рублями. Официальный представитель правительства Болгарии Лена Бориславова заявила, что согласно контракта оплата газа производится только в долларах и евро», — пишет Reuters. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 заявили, что не будут этого делать. В Кремле заявили, что Россия в таком случае прекратит поставки газа.