Украина вербует наемников в других странах через посольства

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Мария Захарова подтвердила факты вербовки украинскими посольствами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские посольства ведут работу по вербовке иностранных наемников. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

«Россия продолжает фиксировать факты вербовки наемников украинскими посольствами», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Ранее стало известно, что дипломатические представительства Украины занимаются вербовкой иностранных военных, в результате чего ситуация на Украине стремительно ухудшается. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Украинские посольства ведут работу по вербовке иностранных наемников. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова. «Россия продолжает фиксировать факты вербовки наемников украинскими посольствами», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Ранее стало известно, что дипломатические представительства Украины занимаются вербовкой иностранных военных, в результате чего ситуация на Украине стремительно ухудшается. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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