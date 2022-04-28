Украина вербует наемников в других странах через посольства

Украинские посольства ведут работу по вербовке иностранных наемников. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова.
«Россия продолжает фиксировать факты вербовки наемников украинскими посольствами», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
Ранее стало известно, что дипломатические представительства Украины занимаются вербовкой иностранных военных, в результате чего ситуация на Украине стремительно ухудшается. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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