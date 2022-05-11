Госдума хочет наделить ФСБ правом следить за россиянами в такси

11 мая 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

В РФ планируют следить за усталостью водителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает передачу перевозчиками информации о заказах пассажиров такси. Документ публикован на сайте электронной базы Госдумы. «В целях исключения злоупотреблений со стороны служб заказа в отношении перевозчиков легковым такси статьей 20 проекта федерального закона установлены существенные условия договора с перевозчиком легковым такси, согласно которому служба заказа легкового такси обязуется передавать заказы пассажиров перевозчику легковым такси», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Службу заказа легкового такси планируют обязать предоставлять ФСБ удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов такси. Также предлагается устанавливать в такси устройство контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя. Предполагается, что водители будут проходить медицинские осмотры перед рейсом и после него, а также проверку технического состояния транспортного средства перед рейсом. Информацию будут передавать в региональную или муниципальную информационную систему. Предлагается передавать информацию о перевозках, в том числе о местоположении такси, в Региональную навигационном-информационную систему. Законопроект разработал Минтранс, его согласовали с Минюстом, Минтрудом, Минфином, Минпромторгом, ФНС, Ространснадзором, Минздравом, Минэкономразвития, сообщает «Царьград». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает передачу перевозчиками информации о заказах пассажиров такси. Документ публикован на сайте электронной базы Госдумы. «В целях исключения злоупотреблений со стороны служб заказа в отношении перевозчиков легковым такси статьей 20 проекта федерального закона установлены существенные условия договора с перевозчиком легковым такси, согласно которому служба заказа легкового такси обязуется передавать заказы пассажиров перевозчику легковым такси», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Службу заказа легкового такси планируют обязать предоставлять ФСБ удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов такси. Также предлагается устанавливать в такси устройство контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя. Предполагается, что водители будут проходить медицинские осмотры перед рейсом и после него, а также проверку технического состояния транспортного средства перед рейсом. Информацию будут передавать в региональную или муниципальную информационную систему. Предлагается передавать информацию о перевозках, в том числе о местоположении такси, в Региональную навигационном-информационную систему. Законопроект разработал Минтранс, его согласовали с Минюстом, Минтрудом, Минфином, Минпромторгом, ФНС, Ространснадзором, Минздравом, Минэкономразвития, сообщает «Царьград».