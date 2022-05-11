СК изучит жесткие эксперименты над психбольными на Украине

12 мая 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

СК запросит у Минобороны данные об экспериментах в биолабораториях на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Следственный комитет России изучит информацию от МО РФ о бесчеловечных экспериментах над пациентами психиатрической больницы, проведенных представителями США в биолабораториях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Следственным комитетом будет запрошена информация в Министерстве обороны РФ о бесчеловечных экспериментах, проведенных в биолабораториях на территории Украины. Согласно новым сведениям, представителями США в биолабораториях на Украине проводились опыты над пациентами психиатрической больницы, расположенной в Харьковской области. При этом в целях сокрытия своей идентификации американские исследователи прибывали через территории третьих стран», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Следственного комитета. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов доложил, что МО РФ получило сведения о проведенных опытов США в биолабораториях Украины. По его словам, эксперименты были проведены, в том числе, над пациентами психиатрической больницы №1 (село Стрелечье Харьковской области). Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала деятельность США в биолабораториях на Украине. По ее словам, военная биологическая программа США лишила граждан Украины не только защиты, но и неприкосновенности, сделав их «объектами опытов». О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала спецоперации РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева предоставила ООН найденные доказательства, что США долгие годы спонсировали подобные организации в 25 странах мира. В частности, помощь шла на работу биолабораторий Украины и Грузии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Следственный комитет России изучит информацию от МО РФ о бесчеловечных экспериментах над пациентами психиатрической больницы, проведенных представителями США в биолабораториях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Следственным комитетом будет запрошена информация в Министерстве обороны РФ о бесчеловечных экспериментах, проведенных в биолабораториях на территории Украины. Согласно новым сведениям, представителями США в биолабораториях на Украине проводились опыты над пациентами психиатрической больницы, расположенной в Харьковской области. При этом в целях сокрытия своей идентификации американские исследователи прибывали через территории третьих стран», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Следственного комитета. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов доложил, что МО РФ получило сведения о проведенных опытов США в биолабораториях Украины. По его словам, эксперименты были проведены, в том числе, над пациентами психиатрической больницы №1 (село Стрелечье Харьковской области). Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала деятельность США в биолабораториях на Украине. По ее словам, военная биологическая программа США лишила граждан Украины не только защиты, но и неприкосновенности, сделав их «объектами опытов». О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала спецоперации РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева предоставила ООН найденные доказательства, что США долгие годы спонсировали подобные организации в 25 странах мира. В частности, помощь шла на работу биолабораторий Украины и Грузии.