В Кремле оценили слова «азовца»* об условиях в российском плену

Дмитрий Песков призвал западные СМИ чаще писать правду об условиях содержания пленных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле заявили о нехватке информации в западных СМИ наподобие заявления боевика батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) о хороших условиях в плену у РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы это [такие заявления] замечаем. Конечно, мониторим СМИ, в том числе западные. К сожалению, объективной информации мало. Ощущается дефицит такой информации», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он указал на обилие русофобии в западных изданиях. По словам представителя Кремля, Запад не пытается объективно оценивать происходящее на Украине.

Ранее жена одного из командиров «Азова» Елена Прокопенко в интервью Guardian рассказала, что члены националистического батальона содержатся в удовлетворительных условиях. Им дают пищу и воду, оказывают медицинскую помощь. Содержание пленных в хороших условиях подтверждает и Красный Крест. Большинство боевиков находятся в тюрьме в селе Оленовка, тяжело раненные лежат в больнице Новоазовска.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В ходе нее Россия освободила от украинских националистов Мариуполь. Боевики укрывались на территории завода «Азовсталь», передает телеканал 360.

*«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.