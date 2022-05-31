Лавров заявил о мобилизации стран Запада

31 мая 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

Запад пытается помешать становлению многополярного мира, считает Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Запада пытаются мобилизовать все остальные государства для того, чтобы препятствовать становлению многополярного мира. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой. «Идет становление многополярного мира и этим процессам пытаются помешать наши западные коллеги, которые хотят сохранить и распространить свое доминирование на все регионы. Пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг нее», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Особое внимание российский дипломат обратил на отказ стран НАТО выполнять дававшееся Советскому Союзу обещание не расширять альянс на восток. Эта ситуация отражает глубинные проблемы, которые годами копились в Европе, отметил Лавров. Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. Как отмечал президент России Владимир Путин, санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов и направлено на дискриминацию всего, что связано с Россией. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Страны Запада пытаются мобилизовать все остальные государства для того, чтобы препятствовать становлению многополярного мира. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой. «Идет становление многополярного мира и этим процессам пытаются помешать наши западные коллеги, которые хотят сохранить и распространить свое доминирование на все регионы. Пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг нее», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Особое внимание российский дипломат обратил на отказ стран НАТО выполнять дававшееся Советскому Союзу обещание не расширять альянс на восток. Эта ситуация отражает глубинные проблемы, которые годами копились в Европе, отметил Лавров. Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. Как отмечал президент России Владимир Путин, санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов и направлено на дискриминацию всего, что связано с Россией.