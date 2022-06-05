В Греции помнят про события 80-летней давности Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Западной Украине есть проблема нацизма, которая началась со времен Второй мировой войны и продолжается до сих пор. Об этом пишет греческое издание ProNews.

«В Западной Украине они приняли нацизм во время Второй мировой войны и истребили 100 000 поляков в годы [правления националистическим движением] параноика Степана Бандеры, полагая, что они принадлежат к украинской этнической группе. Всем на Западе хочется верить, что на Западной Украине нет нацистов», — отмечается в статье.

Сообщается также, что проблему нацизма в Западной Украине так и не решили. Наоборот, во времена Советского Союза все еще больше усугубилось, ведь Запад разжигал конфликт на этой территории из диверсионных соображений.

Степан Бандера — украинский политический деятель, который во время Второй мировой войны был лидером националистического движения в Западной Украине. Он причастен к еврейским погромам, уничтожению тысяч людей по национальному признаку и сотрудничеству с фашистской Германией.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины в феврале этого года. Одной из причин стало то, что бойцы ВСУ и нацбаты в течение восьми лет обстреливали жителей Донбасса.

В состав действующей национальной гвардии Украины входят боевики националистического батальона «Азов» (запрещенная на территории РФ террористическая организация), которые также причастны к зверствам на Донбассе. На данный момент большая часть националистов на Украине уничтожена или взята в плен — основной костяк располагался в Мариуполе, который теперь полностью контролируется российскими войсками.