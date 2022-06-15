В МИД РФ поставили Евросоюзу условие для получения помощи

15 июня 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

РФ протянет ЕС руку, если он изменит идеологию, заявил замглавы МИД Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия окажет помощь Евросоюзу, если он изменит свою идеологию, в которой стремится подчинить своей воле другие страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. «Посмотрите внимательно на эту карту развития. Партнерство будет создаваться не в пику. Оно, конечно, будет на добровольной основе, на основе интересов, кластерных интересов, смесь экономических и инфраструктурных, социальных, образовательных. Но это большое возрождение Азии. Евросоюзу протягиваем руку, если он изменит свою, скажем так, идеологию», — отметил Панкин в ходе выступления на круглом столе на Петербургском международном экономическом форуме. Он подчеркнул, что в России после распада СССР слово «идеология» долго не звучало. Зато она была у «западных коллег», отметил чиновник. Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины из-за восьмилетних обстрелов жителей Донбасса со стороны ВСУ. Из-за этого Запад ввел в отношении РФ жесткие экономические санкции, которые в итоге ударили по Евросоюзу и США. Седьмой пакет санкций ЕС против РФ может быть направлен только на газ, так как у Запада больше не осталось ограничительных мер. Однако Европейский союз не готов пойти на это. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия окажет помощь Евросоюзу, если он изменит свою идеологию, в которой стремится подчинить своей воле другие страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. «Посмотрите внимательно на эту карту развития. Партнерство будет создаваться не в пику. Оно, конечно, будет на добровольной основе, на основе интересов, кластерных интересов, смесь экономических и инфраструктурных, социальных, образовательных. Но это большое возрождение Азии. Евросоюзу протягиваем руку, если он изменит свою, скажем так, идеологию», — отметил Панкин в ходе выступления на круглом столе на Петербургском международном экономическом форуме. Он подчеркнул, что в России после распада СССР слово «идеология» долго не звучало. Зато она была у «западных коллег», отметил чиновник. Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины из-за восьмилетних обстрелов жителей Донбасса со стороны ВСУ. Из-за этого Запад ввел в отношении РФ жесткие экономические санкции, которые в итоге ударили по Евросоюзу и США. Седьмой пакет санкций ЕС против РФ может быть направлен только на газ, так как у Запада больше не осталось ограничительных мер. Однако Европейский союз не готов пойти на это. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.