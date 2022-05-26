Лукашенко усиливает группировку войск на украинском направлении. «Открылся новый фронт»

26 мая 2022 в 20:02 Размер текста - 17 +

Белорусская армия вынуждена уделять повышенное внимание границе с Украиной Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь В белорусской армии появится новое оперативное командование — Южное. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусские военные уже отрабатывают защиту южных рубежей По его словам, «открылся новый фронт» и страна не может это игнорировать. «Мы не можем не уделять этому внимания. В прошлом году министр обороны … предложил открыть еще одно оперативное командование — на южном фланге, южном направлении нашей страны. <…> Время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло», — заявил Лукашенко на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности. Его слова приводит BELTA. По словам Лукашенко, уже сейчас белорусские военные вынуждены «на ходу» отрабатывать защиту южных рубежей. Ранее начальник генштаба Вооруженных Сил — первый заместитель минобороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич, заявил, что страна отправила войска на границу с Украиной из-за нарастающей угрозы. Подразделения сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях. Гуревич отметил, что Украина сосредоточила на Южном операционном направлении до 20 тысяч военнослужащих.

В белорусской армии появится новое оперативное командование — Южное. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусские военные уже отрабатывают защиту южных рубежей По его словам, «открылся новый фронт» и страна не может это игнорировать. «Мы не можем не уделять этому внимания. В прошлом году министр обороны … предложил открыть еще одно оперативное командование — на южном фланге, южном направлении нашей страны. <…> Время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло», — заявил Лукашенко на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности. Его слова приводит BELTA. По словам Лукашенко, уже сейчас белорусские военные вынуждены «на ходу» отрабатывать защиту южных рубежей. Ранее начальник генштаба Вооруженных Сил — первый заместитель минобороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич, заявил, что страна отправила войска на границу с Украиной из-за нарастающей угрозы. Подразделения сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях. Гуревич отметил, что Украина сосредоточила на Южном операционном направлении до 20 тысяч военнослужащих.