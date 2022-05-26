Лукашенко усиливает группировку войск на украинском направлении. «Открылся новый фронт»

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Лукашенко, лукашенко александр
Белорусская армия вынуждена уделять повышенное внимание границе с Украиной Фото:

В белорусской армии появится новое оперативное командование — Южное. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусские военные уже отрабатывают защиту южных рубежей

По его словам, «открылся новый фронт» и страна не может это игнорировать. «Мы не можем не уделять этому внимания. В прошлом году министр обороны … предложил открыть еще одно оперативное командование — на южном фланге, южном направлении нашей страны. <…> Время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло», — заявил Лукашенко на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности. Его слова приводит BELTA. По словам Лукашенко, уже сейчас белорусские военные вынуждены «на ходу» отрабатывать защиту южных рубежей.

Ранее начальник генштаба Вооруженных Сил — первый заместитель минобороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич, заявил, что страна отправила войска на границу с Украиной из-за нарастающей угрозы. Подразделения сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях. Гуревич отметил, что Украина сосредоточила на Южном операционном направлении до 20 тысяч военнослужащих.

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В белорусской армии появится новое оперативное командование — Южное. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусские военные уже отрабатывают защиту южных рубежей По его словам, «открылся новый фронт» и страна не может это игнорировать. «Мы не можем не уделять этому внимания. В прошлом году министр обороны … предложил открыть еще одно оперативное командование — на южном фланге, южном направлении нашей страны. <…> Время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло», — заявил Лукашенко на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности. Его слова приводит BELTA. По словам Лукашенко, уже сейчас белорусские военные вынуждены «на ходу» отрабатывать защиту южных рубежей. Ранее начальник генштаба Вооруженных Сил — первый заместитель минобороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич, заявил, что страна отправила войска на границу с Украиной из-за нарастающей угрозы. Подразделения сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях. Гуревич отметил, что Украина сосредоточила на Южном операционном направлении до 20 тысяч военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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