Reuters: ЕС обсуждает введение санкций, связанных с золотом из РФ

21 июня 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Санкции ЕС могут коснуться российского золота Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз рассматривает возможность введения запрета экспорта или импорта российского золота. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. «На встрече представителей ЕС за закрытыми дверями на прошлой неделе Дания предположила, что следующие санкции могут коснуться золота среди других секторов», — пишет Reuters со ссылкой на представителя посла Дании в Евросоюзе. Информацию о возможных санкциях в отношении российского золота, подтвердили официальные лица, знакомые с дискуссиями. Еврокомиссия работает над включением золота в возможный список санкций, но пока неизвестно, получится ли запретить импорт или экспорт золота из России, сообщил источник, знакомый с работой над санкциями. Евросоюз ввел уже шесть пакетов санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Также страны ЕС и США решили заморозить более 700 млрд долларов активов Центробанка. В Банке России заверили, что все золото находится внутри страны. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюз рассматривает возможность введения запрета экспорта или импорта российского золота. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. «На встрече представителей ЕС за закрытыми дверями на прошлой неделе Дания предположила, что следующие санкции могут коснуться золота среди других секторов», — пишет Reuters со ссылкой на представителя посла Дании в Евросоюзе. Информацию о возможных санкциях в отношении российского золота, подтвердили официальные лица, знакомые с дискуссиями. Еврокомиссия работает над включением золота в возможный список санкций, но пока неизвестно, получится ли запретить импорт или экспорт золота из России, сообщил источник, знакомый с работой над санкциями. Евросоюз ввел уже шесть пакетов санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Также страны ЕС и США решили заморозить более 700 млрд долларов активов Центробанка. В Банке России заверили, что все золото находится внутри страны.