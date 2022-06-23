Венгрия призвала ЕС отказаться от санкции против РФ. «В конце концов Европа окажется проигравшей»

24 июня 2022 в 06:19 Размер текста - 17 +

Власти Венгрии порекомендовали странам Европы отказаться от санкций против РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Европы должны прекратить вводить санкции против России. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан. «В конце концов, Европа окажется проигравшей стороной […] из-за экономических проблем. Нашей рекомендацией является то, что нам следует остановить процесс [ввода] санкций. […] Мы сейчас наблюдаем, что чем больше санкций мы вводим, тем в худшей форме мы находимся. Так что пришло время подумать о переговорах, прекращении огня и мирной дипломатии», — передал советник премьера Венгрии решение властей страны в интервью агентству Reuters. Он подчеркнул, что «русским плохо, но они выживают». По мнению Орбана, ЕС стоит прекратить вводить ограничения против РФ, ведь таким образом они не добьются ничего, кроме мирового кризиса. Еще в мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой. Он добавил, что Венгрию ждет тяжелая зима. По его словам, санкции против России неразумны и неприемлемы. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. На ее фоне в отношении России были введены многочисленные санкции. Вырос и курс доллара по отношению к рублю. По данным ЦБ РФ, своего пика он достиг 11 марта (120,3 рубля), однако на сегодняшний день находится на уровне 54,5 рублей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Страны Европы должны прекратить вводить санкции против России. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан. «В конце концов, Европа окажется проигравшей стороной […] из-за экономических проблем. Нашей рекомендацией является то, что нам следует остановить процесс [ввода] санкций. […] Мы сейчас наблюдаем, что чем больше санкций мы вводим, тем в худшей форме мы находимся. Так что пришло время подумать о переговорах, прекращении огня и мирной дипломатии», — передал советник премьера Венгрии решение властей страны в интервью агентству Reuters. Он подчеркнул, что «русским плохо, но они выживают». По мнению Орбана, ЕС стоит прекратить вводить ограничения против РФ, ведь таким образом они не добьются ничего, кроме мирового кризиса. Еще в мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой. Он добавил, что Венгрию ждет тяжелая зима. По его словам, санкции против России неразумны и неприемлемы. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. На ее фоне в отношении России были введены многочисленные санкции. Вырос и курс доллара по отношению к рублю. По данным ЦБ РФ, своего пика он достиг 11 марта (120,3 рубля), однако на сегодняшний день находится на уровне 54,5 рублей.