Сторонники Байдена начали «сливать» президента

Американские демократы уверена, что близость к президенту принесет им одни проблемы, сообщил журналист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Американские политики из демократической партии не хотят связываться с президентом США Джо Байденом, чтобы не портить себе репутацию. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Стюарт Варни.

«Внутри демократической партии США появился новый тренд — держаться подальше от президента [Джо Байдена] и по-тихому „сливать“ его», — рассказал ведущий в эфире Fox News. По словам Варни, это связано с приближающимися выборами в Конгресс США. Однопартийцы Байдена не хотят портить себе репутацию взаимодействиями с президентом из-за рекордно низкого рейтинга одобрения его президентства (всего 36%).

Варни привел в пример выступление Байдена в штате Огайо. На мероприятие не явились ни кандидат на пост губернатора Нан Уэйли, ни претендующий на место в сенате штата Тим Райан. Ведущий предположил, что причиной этого стал страх, что поддержка от президента принесет им только проблемы и воспрепятствует благополучному для них исходу выборов.

Также телеведущий отметил, что даже в тех СМИ, которые всегда выражали поддержку Байдену, наблюдается недовольство президентом. К примеру, в CNN, сообщил журналист, жалуются на отсутствие храброго лидера в стране, а в The New York Times рассказывают о плане демократов избавиться от Байдена к выборам 2024 года.

Ранее американские СМИ сообщали, что политика Байдена приведет страну к нищете. Даже представители демократической партии, в которой состоит Байден, недовольны его действиями и собираются обвинить его во всех неудачах правительства, а затем избавиться от него, сообщает Sky News Australia.

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