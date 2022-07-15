Глава Брянской области Богомаз сообщил о предотвращении теракта

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Виды Краснокамска. Пермь, рельсы, стрелка, железная дорога
На железнодорожных путях в Брянской области обнаружили взрывное устройство, заявил Александр Богомаз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские правоохранители предотвратило возможный теракт на железной дороге в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня в 19:05 в Унечском районе Брянской области на 142 км железной дороги, в районе станции Песчаники-Унеча, на мосту обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство», — сообщил Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что на станции оперативно остановили движение локомотива, двух пассажирских составов.

Украинские военные регулярно обстреливают этот регион России, который находится в непосредственной близости с украинской границей. Ранее сообщалось, что в Брянской области сработало взрывное устройство на железнодорожных путях. Во вторник украинские националисты обстреляли поселок Белая Березка. В четверг Украина обстреляла погранпост и АЗС в Брянской области с помощью беспилотников. Также в пятницу в результате обстрела со стороны Украины село Некислицы осталось без электричества.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.

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Российские правоохранители предотвратило возможный теракт на железной дороге в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодня в 19:05 в Унечском районе Брянской области на 142 км железной дороги, в районе станции Песчаники-Унеча, на мосту обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство», — сообщил Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что на станции оперативно остановили движение локомотива, двух пассажирских составов. Украинские военные регулярно обстреливают этот регион России, который находится в непосредственной близости с украинской границей. Ранее сообщалось, что в Брянской области сработало взрывное устройство на железнодорожных путях. Во вторник украинские националисты обстреляли поселок Белая Березка. В четверг Украина обстреляла погранпост и АЗС в Брянской области с помощью беспилотников. Также в пятницу в результате обстрела со стороны Украины село Некислицы осталось без электричества. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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