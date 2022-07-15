Глава Брянской области Богомаз сообщил о предотвращении теракта

15 июля 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Российские правоохранители предотвратило возможный теракт на железной дороге в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодня в 19:05 в Унечском районе Брянской области на 142 км железной дороги, в районе станции Песчаники-Унеча, на мосту обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство», — сообщил Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что на станции оперативно остановили движение локомотива, двух пассажирских составов. Украинские военные регулярно обстреливают этот регион России, который находится в непосредственной близости с украинской границей. Ранее сообщалось, что в Брянской области сработало взрывное устройство на железнодорожных путях. Во вторник украинские националисты обстреляли поселок Белая Березка. В четверг Украина обстреляла погранпост и АЗС в Брянской области с помощью беспилотников. Также в пятницу в результате обстрела со стороны Украины село Некислицы осталось без электричества. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.