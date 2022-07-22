Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ за цитату Лаврова

Аккаунт посольства РФ в Берлине заблокирован минимум на неделю, сообщила Захарова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Социальная сеть Twitter (заблокирована в РФ) заблокировала аккаунт российского посольства в Берлине за фразу министра иностранных дел России Сергей Лаврова. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Twitter заблокировал аккаунт нашего посольства в Берлине за твит с цитатой из статьи Министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Запретная цитата звучит так: „Находки российских вооруженных сил в рамках СВО в военно-биологических лабораториях на территории Донбасса однозначно указывают на прямые нарушения КБТО“», — написала Захарова в своем telegram-канале.

По словам Захаровой, посольство не сможет воспользоваться своей учетной записью, как минимум, неделю. «У статуи „Свободы“ в Нью-Йорке факел задуло, видимо», — добавила она.

Ранее Сергей Лавров обвинил США в лжи по поводу американских военно-биологических лабораторий на Украине. США заявили о мирном характере их разработок, однако, по словам министра, у ВС РФ есть свидетельства нарушений со стороны Вашингтона.