Киев готов разорвать отношения с Бельгией из-за Крыма

27 июля 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Киев готов разорвать отношения с Бельгией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев выясняет обстоятельства поездки главы МИД Бельгии Хаджи Лабиба в Крым в 2021 году. Судьба двусторонних отношений Украины и Бельгии будет зависеть от результатов проверки. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. «МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной для установления всех обстоятельств поездки и принятия решений относительно дальнейших двусторонних контактов», — написал Николенко на своей странице в соцсетях. Также Николенко обещает учесть все публичные высказывания главы МИД Бельгии Хаджи Лабиб по поводу ситуации на Украине. Ранее в Бельгии прошла акция в поддержку ДНР и спецоперации на Украине. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал убеждать украинского лидера Владимира Зеленского решать конфликт на Украине только военным путем. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, с целью поддержки Киева. Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции оказывают негативное воздействие на страны, которые их же и ввели.

Киев выясняет обстоятельства поездки главы МИД Бельгии Хаджи Лабиба в Крым в 2021 году. Судьба двусторонних отношений Украины и Бельгии будет зависеть от результатов проверки. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. «МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной для установления всех обстоятельств поездки и принятия решений относительно дальнейших двусторонних контактов», — написал Николенко на своей странице в соцсетях. Также Николенко обещает учесть все публичные высказывания главы МИД Бельгии Хаджи Лабиб по поводу ситуации на Украине. Ранее в Бельгии прошла акция в поддержку ДНР и спецоперации на Украине. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал убеждать украинского лидера Владимира Зеленского решать конфликт на Украине только военным путем. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, с целью поддержки Киева. Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции оказывают негативное воздействие на страны, которые их же и ввели.