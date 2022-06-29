Премьер Бельгии призвал Киев решать конфликт «только на поле боя»

29 июня 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского призвали решать конфликт на Украине только военным путем Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер Бельгии Александер Де Кроо призвал убеждать украинского лидера Владимира Зеленского решать конфликт на Украине только военным путем. Об этом он заявил на саммите НАТО. «Очень важно продолжать говорить с Зеленским, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя. Мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», — приводит слова Де Кроо ТАСС. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» безопасности НАТО. США и страны ЕС поддерживают Украину в конфликте с Россией, поставляя Киеву оружие. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Москва и Киев проводили ряд переговоров, но они не увенчались успехов и не привели к подписанию мирного договора. При этом в Кремле сказали, что мир может быть заключен за день при выполнении условий со стороны Киева. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Премьер Бельгии Александер Де Кроо призвал убеждать украинского лидера Владимира Зеленского решать конфликт на Украине только военным путем. Об этом он заявил на саммите НАТО. «Очень важно продолжать говорить с Зеленским, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя. Мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», — приводит слова Де Кроо ТАСС. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» безопасности НАТО. США и страны ЕС поддерживают Украину в конфликте с Россией, поставляя Киеву оружие. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Москва и Киев проводили ряд переговоров, но они не увенчались успехов и не привели к подписанию мирного договора. При этом в Кремле сказали, что мир может быть заключен за день при выполнении условий со стороны Киева.