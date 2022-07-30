30 июля 2022

Красный Крест и ООН будут расследовать удар по СИЗО в Еленовке

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Россия пригласила экспертов ООН и Красного креста для расследования удара по Еленовке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Москва пригласила экспертов из ООН и Красного Креста расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста», — сказали в ведомстве. Приглашение является официальным.

В ночь на 29 июля ВСУ нанесли ракетный удар из американской системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке, где содержалось почти 200 военнопленных украинцев. Полсотни из них погибло сразу на месте, еще 73 военнопленных украинцев с тяжелыми ранениями были госпитализированы, сообщает Царьград.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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Москва пригласила экспертов из ООН и Красного Креста расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста», — сказали в ведомстве. Приглашение является официальным. В ночь на 29 июля ВСУ нанесли ракетный удар из американской системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке, где содержалось почти 200 военнопленных украинцев. Полсотни из них погибло сразу на месте, еще 73 военнопленных украинцев с тяжелыми ранениями были госпитализированы, сообщает Царьград. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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