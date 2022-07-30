Красный Крест и ООН будут расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Москва пригласила экспертов из ООН и Красного Креста расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста», — сказали в ведомстве. Приглашение является официальным.
В ночь на 29 июля ВСУ нанесли ракетный удар из американской системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке, где содержалось почти 200 военнопленных украинцев. Полсотни из них погибло сразу на месте, еще 73 военнопленных украинцев с тяжелыми ранениями были госпитализированы, сообщает Царьград.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Москва пригласила экспертов из ООН и Красного Креста расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста», — сказали в ведомстве. Приглашение является официальным. В ночь на 29 июля ВСУ нанесли ракетный удар из американской системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке, где содержалось почти 200 военнопленных украинцев. Полсотни из них погибло сразу на месте, еще 73 военнопленных украинцев с тяжелыми ранениями были госпитализированы, сообщает Царьград. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.