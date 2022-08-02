Адвокат: как признание «Азова»* террористами скажется на СВО

Адвокат рассказал, что признание «Азова» террористической организацией никак не скажется на обмене военнопленными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Признание «Азова» (экстремистская, террористическая организация, запрещенная на территории РФ) террористической организацией вводит ответственность за какое-либо участие в их деятельности, материальных сборах, оправдании полка. Об этом в интервью сообщил московский адвокат Дмитрий Аграновский.

«Признание „Азова“ террористической организацией — это задел на будущее: если кто-то начнет оправдывать азовцев, собирать для них деньги, способствовать или участвовать в деятельности полка — тогда будет наступать соответствующая ответственность», — передает слова Аграновского «Ридус».

Адвокат также отметил, что признание «Азова» террористической организацией никак не повлияет на обмен военнопленными. Он считает, что это политический вопрос, так как «государство может обменять любых пленных, если посчитает нужным».

Ранее сообщалось о том, что Верховный суд России признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией, а также запретил ее деятельность на территории России. Военным были предъявлены обвинения в обстрелах территорий ЛДНР, пытках, похищениях, атаке на мирное населения.

*нацбатальон «Азов» признан экстремистской, террористической организацией и запрещен в РФ