21 августа 2022

В РФ предложили без суда закрывать онлайн-магазины за контрафакт

© Служба новостей «URA.RU»
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В Роспотребнадзоре предложили разрешить внесудебную блокировку онлайн-магазинов за продажу контрафакта Фото:

В России могут начать без суда блокировать интернет-магазины за продажу контрафактной продукции. Соответствующую инициативу подготовила специальная рабочая группа при общественном совете Роспотребнадзора.

Интернет-магазины в РФ могут начать блокировать за продажу нелегальной продукции, сообщают «Известия». Специальная рабочая группа при общественном совете Роспотребнадзора указывает, что необходимость ужесточения закона обусловлена ростом числа нарушений, совершаемых агрегаторами.

Также в документе содержится предложение обязать интернет-магазины контролировать товары и продавцов, которым они предоставляют площадку. Предлагается законодательно прописать, что агрегатор должен незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов, например, удалять запрещенные товары с площадки.

Ранее в сбыте контрафакта в России обвинили маркетплейс Wildberries. «Царьград» сообщает, что власти РФ приняли «жесткое решение» по онлайн-магазинам.

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В России могут начать без суда блокировать интернет-магазины за продажу контрафактной продукции. Соответствующую инициативу подготовила специальная рабочая группа при общественном совете Роспотребнадзора. Интернет-магазины в РФ могут начать блокировать за продажу нелегальной продукции, сообщают «Известия». Специальная рабочая группа при общественном совете Роспотребнадзора указывает, что необходимость ужесточения закона обусловлена ростом числа нарушений, совершаемых агрегаторами. Также в документе содержится предложение обязать интернет-магазины контролировать товары и продавцов, которым они предоставляют площадку. Предлагается законодательно прописать, что агрегатор должен незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов, например, удалять запрещенные товары с площадки. Ранее в сбыте контрафакта в России обвинили маркетплейс Wildberries. «Царьград» сообщает, что власти РФ приняли «жесткое решение» по онлайн-магазинам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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