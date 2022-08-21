В РФ предложили без суда закрывать онлайн-магазины за контрафакт

22 августа 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

В Роспотребнадзоре предложили разрешить внесудебную блокировку онлайн-магазинов за продажу контрафакта Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В России могут начать без суда блокировать интернет-магазины за продажу контрафактной продукции. Соответствующую инициативу подготовила специальная рабочая группа при общественном совете Роспотребнадзора. Интернет-магазины в РФ могут начать блокировать за продажу нелегальной продукции, сообщают «Известия». Специальная рабочая группа при общественном совете Роспотребнадзора указывает, что необходимость ужесточения закона обусловлена ростом числа нарушений, совершаемых агрегаторами. Также в документе содержится предложение обязать интернет-магазины контролировать товары и продавцов, которым они предоставляют площадку. Предлагается законодательно прописать, что агрегатор должен незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов, например, удалять запрещенные товары с площадки. Ранее в сбыте контрафакта в России обвинили маркетплейс Wildberries. «Царьград» сообщает, что власти РФ приняли «жесткое решение» по онлайн-магазинам.

В России могут начать без суда блокировать интернет-магазины за продажу контрафактной продукции. Соответствующую инициативу подготовила специальная рабочая группа при общественном совете Роспотребнадзора. Интернет-магазины в РФ могут начать блокировать за продажу нелегальной продукции, сообщают «Известия». Специальная рабочая группа при общественном совете Роспотребнадзора указывает, что необходимость ужесточения закона обусловлена ростом числа нарушений, совершаемых агрегаторами. Также в документе содержится предложение обязать интернет-магазины контролировать товары и продавцов, которым они предоставляют площадку. Предлагается законодательно прописать, что агрегатор должен незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов, например, удалять запрещенные товары с площадки. Ранее в сбыте контрафакта в России обвинили маркетплейс Wildberries. «Царьград» сообщает, что власти РФ приняли «жесткое решение» по онлайн-магазинам.