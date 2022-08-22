Россиянин арестован за попытку помочь иностранцам создать оружие

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, фемида, весы, статуя, правосудие, суд, юриспруденция
Обвиняемого будут судить по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 189 УК РФ Фото:

Лефортовский суд Москвы взял под стражу гражданина России за то, что он пытался передать за границу сырье или информацию для создания оружия массового поражения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением суда Москвы в отношении Неруша Александра Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 — частью 3 статьи 189 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 21 октября», — цитирует РИА «Новости» постановление суда. Обвиняемый может получить от 3 до 7 лет колонии.

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Лефортовский суд Москвы взял под стражу гражданина России за то, что он пытался передать за границу сырье или информацию для создания оружия массового поражения. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Постановлением суда Москвы в отношении Неруша Александра Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 — частью 3 статьи 189 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 21 октября», — цитирует РИА «Новости» постановление суда. Обвиняемый может получить от 3 до 7 лет колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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