Россиянин арестован за попытку помочь иностранцам создать оружие

Обвиняемого будут судить по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 189 УК РФ
Лефортовский суд Москвы взял под стражу гражданина России за то, что он пытался передать за границу сырье или информацию для создания оружия массового поражения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением суда Москвы в отношении Неруша Александра Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 — частью 3 статьи 189 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 21 октября», — цитирует РИА «Новости» постановление суда. Обвиняемый может получить от 3 до 7 лет колонии.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»