Студенток Строгановки отчислили за танцы на фоне храма Христа Спасителя

Трех первокурсниц РГХПУ имени С.Г. Строганова отчислили после того, как они исполнили танец на мосту вблизи Храма Христа Спасителя. Об этом рассказал в пресс-службе вуза.
«Все трое студенток 1 курса кафедры художественного проектирования интерьеров были отчислены из состава студентов по решению Ученого совета РГХПУ им. С. Г. Строганова за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан», — рассказали в пресс-службе. Их слова приводит РИА Новости.
В пресс-службе отметили, что подобные действия противоречат статусу студента государственного университета. Представители вуза не уточнили, понесли ли девушки какое-либо наказание. «По вопросам, связанным с привлечением к ответственности, просим обращаться в компетентные органы», — сказали в университете.
Ранее в Москве произошел похожий инцидент: в июле трое молодых людей были задержаны после съемки провокационного видео в Сретенском монастыре, где они пришли в женских платьях и, по данным полиции, издевались над прихожанами. В их отношении были составлены административные материалы, а действия участников также вызвали общественный резонанс из-за возможного оскорбления чувств верующих.
