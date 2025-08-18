Студенток Строгановки отчислили за танцы на фоне храма Христа Спасителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В вузе рассказали, что не знают о том, были ли девушки привлечены к ответственности
В вузе рассказали, что не знают о том, были ли девушки привлечены к ответственности Фото:

Трех первокурсниц РГХПУ имени С.Г. Строганова отчислили после того, как они исполнили танец на мосту вблизи Храма Христа Спасителя. Об этом рассказал в пресс-службе вуза.

«Все трое студенток 1 курса кафедры художественного проектирования интерьеров были отчислены из состава студентов по решению Ученого совета РГХПУ им. С. Г. Строганова за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан», — рассказали в пресс-службе. Их слова приводит РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что подобные действия противоречат статусу студента государственного университета. Представители вуза не уточнили, понесли ли девушки какое-либо наказание. «По вопросам, связанным с привлечением к ответственности, просим обращаться в компетентные органы», — сказали в университете.

Ранее в Москве произошел похожий инцидент: в июле трое молодых людей были задержаны после съемки провокационного видео в Сретенском монастыре, где они пришли в женских платьях и, по данным полиции, издевались над прихожанами. В их отношении были составлены административные материалы, а действия участников также вызвали общественный резонанс из-за возможного оскорбления чувств верующих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трех первокурсниц РГХПУ имени С.Г. Строганова отчислили после того, как они исполнили танец на мосту вблизи Храма Христа Спасителя. Об этом рассказал в пресс-службе вуза. «Все трое студенток 1 курса кафедры художественного проектирования интерьеров были отчислены из состава студентов по решению Ученого совета РГХПУ им. С. Г. Строганова за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан», — рассказали в пресс-службе. Их слова приводит РИА Новости. В пресс-службе отметили, что подобные действия противоречат статусу студента государственного университета. Представители вуза не уточнили, понесли ли девушки какое-либо наказание. «По вопросам, связанным с привлечением к ответственности, просим обращаться в компетентные органы», — сказали в университете. Ранее в Москве произошел похожий инцидент: в июле трое молодых людей были задержаны после съемки провокационного видео в Сретенском монастыре, где они пришли в женских платьях и, по данным полиции, издевались над прихожанами. В их отношении были составлены административные материалы, а действия участников также вызвали общественный резонанс из-за возможного оскорбления чувств верующих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...