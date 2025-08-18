Российские ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Баренцевым морем. Видео

Ракетоносцы Ту-95МС выполняли плановый полет (архивное фото)
Ракетоносцы Ту-95МС выполняли плановый полет (архивное фото)

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом URA.RU рассказали в Минобороны.

«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря», — говорится в сообщении военного ведомства. Там добавили, что полет продолжался свыше четырех часов.

В Минобороны также отметили, что сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи истребителей Су-33, принадлежащих Военно-морскому флоту России. Согласно данным министерства, на отдельных участках маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались и истребителями других государств. В ведомстве подчеркнули, что все полеты авиации ВКС России осуществляются в полном соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Ранее стало известно, что бомбардировщики Ту-22М3 в июне выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтики. Тогда продолжительность полета также составила более четырех часов, а на отдельных этапах пути бомбардировщики сопровождали иностранные истребители, передает RT.

