Политолог: США никогда не узнают правду об Украине

30 августа 2022 в 07:58 Размер текста - 17 +

Жители США никогда не узнают важный факт об Украине, считает экс-сотрудник Белого дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американцы ввиду ограниченности своих интересов никогда не узнают о том, что Западная Украина воевала на стороне нацистской Германии во времена Второй мировой войны. Об этом в своей авторской колонке заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс. «Американцы, чьи интересы ограничиваются счетами в футболе и гольфе, не подозревают, что Западная Украина, часть которой контролируется Вашингтоном, воевала на стороне [Адольфа] Гитлера против их собственной страны. Эти же элементы сейчас воюют на стороне Вашингтона против России. Почему немецкое правительство не арестовывает себя за нарушение немецкого законодательства и активную поддержку нацизма своими системами вооружения и дипломатической поддержкой украинских нацистов?» — написал Робертс на своем сайте. Россия проводит специальную операцию по денацификации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что долгом России перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны является противодействие распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма, передает RT. На фоне проведения операции, Запад значительно увеличил военное финансирование украинской армии. Позже вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила Соединенные Штаты в финансировании нацизма. По ее мнению, отрицание многополярного мира — это новая форма глобального фашизма.

Американцы ввиду ограниченности своих интересов никогда не узнают о том, что Западная Украина воевала на стороне нацистской Германии во времена Второй мировой войны. Об этом в своей авторской колонке заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс. «Американцы, чьи интересы ограничиваются счетами в футболе и гольфе, не подозревают, что Западная Украина, часть которой контролируется Вашингтоном, воевала на стороне [Адольфа] Гитлера против их собственной страны. Эти же элементы сейчас воюют на стороне Вашингтона против России. Почему немецкое правительство не арестовывает себя за нарушение немецкого законодательства и активную поддержку нацизма своими системами вооружения и дипломатической поддержкой украинских нацистов?» — написал Робертс на своем сайте. Россия проводит специальную операцию по денацификации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что долгом России перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны является противодействие распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма, передает RT. На фоне проведения операции, Запад значительно увеличил военное финансирование украинской армии. Позже вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила Соединенные Штаты в финансировании нацизма. По ее мнению, отрицание многополярного мира — это новая форма глобального фашизма.