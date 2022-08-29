29 августа 2022

Политолог: США никогда не узнают правду об Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Жители США никогда не узнают важный факт об Украине, считает экс-сотрудник Белого дома Фото:

Американцы ввиду ограниченности своих интересов никогда не узнают о том, что Западная Украина воевала на стороне нацистской Германии во времена Второй мировой войны. Об этом в своей авторской колонке заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс.

«Американцы, чьи интересы ограничиваются счетами в футболе и гольфе, не подозревают, что Западная Украина, часть которой контролируется Вашингтоном, воевала на стороне [Адольфа] Гитлера против их собственной страны. Эти же элементы сейчас воюют на стороне Вашингтона против России. Почему немецкое правительство не арестовывает себя за нарушение немецкого законодательства и активную поддержку нацизма своими системами вооружения и дипломатической поддержкой украинских нацистов?» — написал Робертс на своем сайте.

Россия проводит специальную операцию по денацификации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что долгом России перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны является противодействие распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма, передает RT. На фоне проведения операции, Запад значительно увеличил военное финансирование украинской армии.

Позже вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила Соединенные Штаты в финансировании нацизма. По ее мнению, отрицание многополярного мира — это новая форма глобального фашизма.

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Американцы ввиду ограниченности своих интересов никогда не узнают о том, что Западная Украина воевала на стороне нацистской Германии во времена Второй мировой войны. Об этом в своей авторской колонке заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс. «Американцы, чьи интересы ограничиваются счетами в футболе и гольфе, не подозревают, что Западная Украина, часть которой контролируется Вашингтоном, воевала на стороне [Адольфа] Гитлера против их собственной страны. Эти же элементы сейчас воюют на стороне Вашингтона против России. Почему немецкое правительство не арестовывает себя за нарушение немецкого законодательства и активную поддержку нацизма своими системами вооружения и дипломатической поддержкой украинских нацистов?» — написал Робертс на своем сайте. Россия проводит специальную операцию по денацификации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что долгом России перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны является противодействие распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма, передает RT. На фоне проведения операции, Запад значительно увеличил военное финансирование украинской армии. Позже вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила Соединенные Штаты в финансировании нацизма. По ее мнению, отрицание многополярного мира — это новая форма глобального фашизма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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