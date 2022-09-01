В Финляндии объявили главную проблему НАТО на Украине

Финский политолог Йохан Бекман предрек крах планов НАТО Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина, начавшая военные действия в Донбассе, из-за которых РФ проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации, — это уже оружие НАТО против России. Однако все действия Североатлантического альянса обречены на провал, несмотря на помощь оружием Украине. Об этом заявил финский политолог и правозащитник Йохан Бекман.

«Надо понимать, что поставка оружия странами НАТО на Украину — это и есть применение пятой статьи Устава НАТО о взаимной обороне всех членов альянса при нападении на одного их них. Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО. Но главная проблема для Запада и НАТО — провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает, никаких успехов нет», — сказал он в интервью «Украине.ру».

Он также отметил, что Североатлантический альянс отвечает за антироссийскую пропаганду «и гибридные операции против России». Это включает громкие обвинения и высказывания влиятельных чиновников. В частности, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в конце августа заявляла, что Украина может вступить в НАТО еще до завершения спецоперации РФ. Она отметила, что Киев неоднократно просил принять его в Североатлантический альянс, теперь «решение должен принять Брюссель», пишет «Национальная служба новостей». При этом вице-премьер выразила несогласие с тем, что страна, участвующая в конфликте или имеющая территориальный спор, не сможет присоединиться к НАТО, добавляет Life.

Россия начала специальную операцию на Украине с конца февраля этого года. Главная цель — спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Страны ЕС и США активно помогают Украине оружием, однако российские войска успешно уничтожают иностранное вооружение.