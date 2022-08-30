Вице-премьер Украины допустила вступление в НАТО до конца СВО

31 августа 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Ольга Стефанашина заявила, что участие в вооруженном конфликте с РФ можно обойти для вступления в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины Украина может вступить в НАТО еще до завершения спецоперации РФ. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. «Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации», — заявила Ольга Стефанишина в интервью «Европейской правде». Она подчеркнула, что окончательное решение о принятии Украины в альянс остается за Брюсселем. Также вице-премьер отметила, что страна, участвующая в вооруженном конфликте, действительно не может вступать в Североатлантический альянс. Однако она добавила, что экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил варианты обхода этого ограничения. Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц перед началом российской спецоперации заверил президента России Владимира Путина, что Украина в ближайшие 30 лет не присоединится к НАТО. Издание 19fortyfive отметило, что украинский конфликт начался из-за высокомерия США, которые заявляли о «политике открытых дверей» НАТО. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина потеряла свой последний шанс на вступление в Североатлантический альянс.

Украина может вступить в НАТО еще до завершения спецоперации РФ. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. «Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации», — заявила Ольга Стефанишина в интервью «Европейской правде». Она подчеркнула, что окончательное решение о принятии Украины в альянс остается за Брюсселем. Также вице-премьер отметила, что страна, участвующая в вооруженном конфликте, действительно не может вступать в Североатлантический альянс. Однако она добавила, что экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил варианты обхода этого ограничения. Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц перед началом российской спецоперации заверил президента России Владимира Путина, что Украина в ближайшие 30 лет не присоединится к НАТО. Издание 19fortyfive отметило, что украинский конфликт начался из-за высокомерия США, которые заявляли о «политике открытых дверей» НАТО. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина потеряла свой последний шанс на вступление в Североатлантический альянс.