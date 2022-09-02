У европейских стран, которые из-за антироссийских санкций сами создали себе проблемы, для выхода из ситуации есть два варианта, при этом энергобезопасность во всем мире без РФ невозможна. Об этом в своем telegram-канале рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«У глав европейских государств есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали: первый — отменить незаконные санкции против РФ и запустить [российско-немецкий проект] „Северный поток — 2“. Второй: оставить все как есть, это еще больше осложнит жизнь гражданам [ЕС]», — считает он.
Володин убежден, что энергетическая безопасность Европы без России невозможна. При этом именно санкции против РФ привели к энергетическому кризису в Европе.
Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, из-за чего ЕС и США ввели против нее жесткие санкции, которые коснулись, в частности, частичного либо полного запрета на энергоресурсы из РЫ. Последствиями таких решений стал крупный газовый кризис в недружественных странах.
При этом не все страны ЕС признают свою ошибку, из-за которой страдают обычные европейцы. Так, рестрикции против России со стороны коллективного Запада являются эффективными и правильными, уверен канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит агентство Nation News. Как считает канцлер, ограничительные меры против РФ являются важным средством давления на Москву, уточняет «Национальная служба новостей».
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У европейских стран, которые из-за антироссийских санкций сами создали себе проблемы, для выхода из ситуации есть два варианта, при этом энергобезопасность во всем мире без РФ невозможна. Об этом в своем telegram-канале рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «У глав европейских государств есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали: первый — отменить незаконные санкции против РФ и запустить [российско-немецкий проект] „Северный поток — 2“. Второй: оставить все как есть, это еще больше осложнит жизнь гражданам [ЕС]», — считает он. Володин убежден, что энергетическая безопасность Европы без России невозможна. При этом именно санкции против РФ привели к энергетическому кризису в Европе. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, из-за чего ЕС и США ввели против нее жесткие санкции, которые коснулись, в частности, частичного либо полного запрета на энергоресурсы из РЫ. Последствиями таких решений стал крупный газовый кризис в недружественных странах. При этом не все страны ЕС признают свою ошибку, из-за которой страдают обычные европейцы. Так, рестрикции против России со стороны коллективного Запада являются эффективными и правильными, уверен канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит агентство Nation News. Как считает канцлер, ограничительные меры против РФ являются важным средством давления на Москву, уточняет «Национальная служба новостей».