Грызлов призвал усилить роль регионов РФ

Современные вызовы требуют усилить роль регионов в экономическом развитии России. Такое мнение высказал председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.
«Современные вызовы требуют усилить роль регионов и муниципалитетов в экономическом развитии страны. Важно ускорить импортозамещение, развитие внутреннего рынка, обеспечить устойчивое территориальное развитие. Такие предложения, инициативы также были выдвинуты в ходе избирательной кампании», — сказал Грызлов в беседе с ТАСС.
По его мнению, важно ускорить импортозамещение, развитие внутреннего рынка, обеспечить устойчивое территориальное развитие. Он уверен, что в стране необходимо развивать потенциал сельских и городских территорий.
Ранее председатель парламента Вячеслав Володин заявлял, что для развития России депутатам необходимо делать все, чтобы усилить роль государства. Он обратил внимание на важность закона о государственном строительстве, после принятия которого региональные органы власти должны получить больше возможностей.
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Современные вызовы требуют усилить роль регионов в экономическом развитии России. Такое мнение высказал председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. «Современные вызовы требуют усилить роль регионов и муниципалитетов в экономическом развитии страны. Важно ускорить импортозамещение, развитие внутреннего рынка, обеспечить устойчивое территориальное развитие. Такие предложения, инициативы также были выдвинуты в ходе избирательной кампании», — сказал Грызлов в беседе с ТАСС. По его мнению, важно ускорить импортозамещение, развитие внутреннего рынка, обеспечить устойчивое территориальное развитие. Он уверен, что в стране необходимо развивать потенциал сельских и городских территорий. Ранее председатель парламента Вячеслав Володин заявлял, что для развития России депутатам необходимо делать все, чтобы усилить роль государства. Он обратил внимание на важность закона о государственном строительстве, после принятия которого региональные органы власти должны получить больше возможностей.