Грызлов призвал усилить роль регионов РФ

Глава Высшего совета ЕР Грызлов призвал усилить роль регионов РФ

12 сентября 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

В РФ необходимо развивать потенциал сельских и городских территорий, считает Борис Грызлов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Современные вызовы требуют усилить роль регионов в экономическом развитии России. Такое мнение высказал председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. «Современные вызовы требуют усилить роль регионов и муниципалитетов в экономическом развитии страны. Важно ускорить импортозамещение, развитие внутреннего рынка, обеспечить устойчивое территориальное развитие. Такие предложения, инициативы также были выдвинуты в ходе избирательной кампании», — сказал Грызлов в беседе с ТАСС. По его мнению, важно ускорить импортозамещение, развитие внутреннего рынка, обеспечить устойчивое территориальное развитие. Он уверен, что в стране необходимо развивать потенциал сельских и городских территорий. Ранее председатель парламента Вячеслав Володин заявлял, что для развития России депутатам необходимо делать все, чтобы усилить роль государства. Он обратил внимание на важность закона о государственном строительстве, после принятия которого региональные органы власти должны получить больше возможностей.

Современные вызовы требуют усилить роль регионов в экономическом развитии России. Такое мнение высказал председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. «Современные вызовы требуют усилить роль регионов и муниципалитетов в экономическом развитии страны. Важно ускорить импортозамещение, развитие внутреннего рынка, обеспечить устойчивое территориальное развитие. Такие предложения, инициативы также были выдвинуты в ходе избирательной кампании», — сказал Грызлов в беседе с ТАСС. По его мнению, важно ускорить импортозамещение, развитие внутреннего рынка, обеспечить устойчивое территориальное развитие. Он уверен, что в стране необходимо развивать потенциал сельских и городских территорий. Ранее председатель парламента Вячеслав Володин заявлял, что для развития России депутатам необходимо делать все, чтобы усилить роль государства. Он обратил внимание на важность закона о государственном строительстве, после принятия которого региональные органы власти должны получить больше возможностей.