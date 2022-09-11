11 сентября 2022

Грызлов призвал усилить роль регионов РФ

Глава Высшего совета ЕР Грызлов призвал усилить роль регионов РФ
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, грызлов борис
В РФ необходимо развивать потенциал сельских и городских территорий, считает Борис Грызлов Фото:

Современные вызовы требуют усилить роль регионов в экономическом развитии России. Такое мнение высказал председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

«Современные вызовы требуют усилить роль регионов и муниципалитетов в экономическом развитии страны. Важно ускорить импортозамещение, развитие внутреннего рынка, обеспечить устойчивое территориальное развитие. Такие предложения, инициативы также были выдвинуты в ходе избирательной кампании», — сказал Грызлов в беседе с ТАСС.

По его мнению, важно ускорить импортозамещение, развитие внутреннего рынка, обеспечить устойчивое территориальное развитие. Он уверен, что в стране необходимо развивать потенциал сельских и городских территорий.

Ранее председатель парламента Вячеслав Володин заявлял, что для развития России депутатам необходимо делать все, чтобы усилить роль государства. Он обратил внимание на важность закона о государственном строительстве, после принятия которого региональные органы власти должны получить больше возможностей.

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Современные вызовы требуют усилить роль регионов в экономическом развитии России. Такое мнение высказал председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. «Современные вызовы требуют усилить роль регионов и муниципалитетов в экономическом развитии страны. Важно ускорить импортозамещение, развитие внутреннего рынка, обеспечить устойчивое территориальное развитие. Такие предложения, инициативы также были выдвинуты в ходе избирательной кампании», — сказал Грызлов в беседе с ТАСС. По его мнению, важно ускорить импортозамещение, развитие внутреннего рынка, обеспечить устойчивое территориальное развитие. Он уверен, что в стране необходимо развивать потенциал сельских и городских территорий. Ранее председатель парламента Вячеслав Володин заявлял, что для развития России депутатам необходимо делать все, чтобы усилить роль государства. Он обратил внимание на важность закона о государственном строительстве, после принятия которого региональные органы власти должны получить больше возможностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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