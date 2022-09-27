В ЛНР перенесли работу участков для голосования на референдуме

ЦИК ЛНР: работу участков для голосования перенесли из-за угроз провокаторов

27 сентября 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Избирателям сообщили о переносе работы избирательных участков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В ЛНР перенесли работу двух участков для голосования, потому что украинские провокаторы угрожали членам комиссий референдумов. Об этом рассказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Глава ЦИК заявила, что провокаторы обещали сжечь участки и угрожали лично членам комиссии в селах Веселое и Верхняя Покровка Старобельского района. «Нам пришлось перенести работу этих участков на резервные участки, поменять адреса работы этих участков. Избиратели все уведомлены, работа продолжается», — сказала Кравченко в интервью ТАСС. Референдумы проходят в Донбассе и на освобожденных украинских территориях. Голосование завершится 27 сентября. Иностранные наблюдатели высоко оценили ход референдумов в Москве о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передают «Дни.ру». Более 80% жителей ЛНР приняли участие в голосовании, сообщил журналист URA.RU с места событий.

В ЛНР перенесли работу двух участков для голосования, потому что украинские провокаторы угрожали членам комиссий референдумов. Об этом рассказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Глава ЦИК заявила, что провокаторы обещали сжечь участки и угрожали лично членам комиссии в селах Веселое и Верхняя Покровка Старобельского района. «Нам пришлось перенести работу этих участков на резервные участки, поменять адреса работы этих участков. Избиратели все уведомлены, работа продолжается», — сказала Кравченко в интервью ТАСС. Референдумы проходят в Донбассе и на освобожденных украинских территориях. Голосование завершится 27 сентября. Иностранные наблюдатели высоко оценили ход референдумов в Москве о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передают «Дни.ру». Более 80% жителей ЛНР приняли участие в голосовании, сообщил журналист URA.RU с места событий.