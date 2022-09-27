VK продает игровой холдинг MY.GAMES за 642 миллиона долларов

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Памятник ВК на площади Труда. Екатеринбург, vk памятник
VK продает игровой холдинг MY.GAMES за 642 миллиона долларов Фото:

VK продает игровой холдинг MY.GAMES за 642 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба VK Company Limited.

Игровой холдинг MY.GAMES будет продан управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачава. Ему будет продано 100% акций компании. Сделка включает все активы MY.GAMES, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты. Сумма покупки составила 642 миллиона долларов.

В настоящий момент, приоритетными направлениями LETA Capital являются проекты в области технологий AI/ML, автоматизации процессов, Big Data аналитики, гейминга и VR/AR. My.Games — международная компания, занимающаяся разработкой и издательством игр для ПК, консолей и мобильных платформ, а также инвестированием в игровые студии и проекты. Входит в состав Mail.ru Group. На сегодня VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play.

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VK продает игровой холдинг MY.GAMES за 642 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба VK Company Limited. Игровой холдинг MY.GAMES будет продан управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачава. Ему будет продано 100% акций компании. Сделка включает все активы MY.GAMES, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты. Сумма покупки составила 642 миллиона долларов. В настоящий момент, приоритетными направлениями LETA Capital являются проекты в области технологий AI/ML, автоматизации процессов, Big Data аналитики, гейминга и VR/AR. My.Games — международная компания, занимающаяся разработкой и издательством игр для ПК, консолей и мобильных платформ, а также инвестированием в игровые студии и проекты. Входит в состав Mail.ru Group. На сегодня VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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