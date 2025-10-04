Россияне не могут выехать из Турции из-за вируса Коксаки

Российские туристы стали жертвами вспышки вируса Коксаки в пятизвездочном отеле в Сиде. Россиянам теперь запрещено покидать страну.
"Туристы застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки", — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что у детей развивалась высокая температура до 40°C с последующим появлением сыпи, что подтверждалось местными врачами как заражение вирусом Коксаки. После диагностики заболевшие семьи помещались на карантин с запретом покидать территорию страны до полного выздоровления.
Инфицированным туристам запрещается пользоваться бассейном, посещать общие зоны отеля и принимать пищу вне номеров. Вылет в Россию возможен только после получения официальной медицинской справки, подтверждающей отсутствие инфекции, чтобы исключить риск заражения других пассажиров в аэропорту.
