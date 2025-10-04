Суд в Наманганской области Узбекистана приговорил к двум годам лишения свободы 55-летнего местного жителя за заключение контракта с Министерством обороны России. Мужчина был признан виновным по части первой статьи 154 Уголовного кодекса республики («наемничество»), сообщает издание Podrobno.uz со ссылкой на материалы судебного заседания.
«Суд посчитал доказанным, что он добровольно поступил на службу в вооруженные силы иностранного государства и участвовал в вооруженном конфликте. Приговор огласил судья Шухрат Худаяров — 2 года лишения свободы по части первой статьи 154 (наемничество) Уголовного кодекса», — указывает издание Podrobno.uz.
По данным издания, защита настаивала на смягчающих обстоятельствах, подчеркивая, что подсудимый не участвовал в боевых действиях, однако суд счел сам факт заключения контракта достаточным для квалификации по статье о наемничестве. Законодательство Узбекистана предусматривает наказание по этой статье вплоть до 10 лет лишения свободы. Ранее сербский снайпер Деян Берич заяил, что многие сербы заключают контракт с Минобороны РФ, несмотря на предусмотренное за это наказание. От этом писал RT.
