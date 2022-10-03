МИД Китая: ядерная угроза усугубит конфликт на Украине

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
Власти Китая призывают к деэскалации ситуации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Угрозы применения ядерного оружия ведет к усугублению конфликта на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.

«Раздувание угрозы ядерной войны не поможет разрядить обстановку на Украине, а лишь подольет масла в огонь», — цитирует МИД Китая РИА «Новости». Власти Китая призывают к дипломатическому урегулированию конфликта и сдержанности сторон. Стороны конфликта должны быть заинтересованы в деэскалации ситуации.

США и Великобритания вместе с другими странами Запада оказывают активную поддержку Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле отмечали, что Вашингтон все глубже вмешивается в конфликт между Россией и Украиной и близок к тому, чтобы стать его стороной. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Соединенные Штаты должны прекратить обострять проблему применения ядерного оружия. А представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что красной чертой для России является передача Украине американских ракет большей дальности.

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Угрозы применения ядерного оружия ведет к усугублению конфликта на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая. «Раздувание угрозы ядерной войны не поможет разрядить обстановку на Украине, а лишь подольет масла в огонь», — цитирует МИД Китая РИА «Новости». Власти Китая призывают к дипломатическому урегулированию конфликта и сдержанности сторон. Стороны конфликта должны быть заинтересованы в деэскалации ситуации. США и Великобритания вместе с другими странами Запада оказывают активную поддержку Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле отмечали, что Вашингтон все глубже вмешивается в конфликт между Россией и Украиной и близок к тому, чтобы стать его стороной. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Соединенные Штаты должны прекратить обострять проблему применения ядерного оружия. А представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что красной чертой для России является передача Украине американских ракет большей дальности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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