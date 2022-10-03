МИД Китая: ядерная угроза усугубит конфликт на Украине

03 октября 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Власти Китая призывают к деэскалации ситуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Угрозы применения ядерного оружия ведет к усугублению конфликта на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая. «Раздувание угрозы ядерной войны не поможет разрядить обстановку на Украине, а лишь подольет масла в огонь», — цитирует МИД Китая РИА «Новости». Власти Китая призывают к дипломатическому урегулированию конфликта и сдержанности сторон. Стороны конфликта должны быть заинтересованы в деэскалации ситуации. США и Великобритания вместе с другими странами Запада оказывают активную поддержку Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле отмечали, что Вашингтон все глубже вмешивается в конфликт между Россией и Украиной и близок к тому, чтобы стать его стороной. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Соединенные Штаты должны прекратить обострять проблему применения ядерного оружия. А представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что красной чертой для России является передача Украине американских ракет большей дальности.

Угрозы применения ядерного оружия ведет к усугублению конфликта на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая. «Раздувание угрозы ядерной войны не поможет разрядить обстановку на Украине, а лишь подольет масла в огонь», — цитирует МИД Китая РИА «Новости». Власти Китая призывают к дипломатическому урегулированию конфликта и сдержанности сторон. Стороны конфликта должны быть заинтересованы в деэскалации ситуации. США и Великобритания вместе с другими странами Запада оказывают активную поддержку Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле отмечали, что Вашингтон все глубже вмешивается в конфликт между Россией и Украиной и близок к тому, чтобы стать его стороной. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Соединенные Штаты должны прекратить обострять проблему применения ядерного оружия. А представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что красной чертой для России является передача Украине американских ракет большей дальности.