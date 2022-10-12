12 октября 2022

Зеленский ввел санкции против бывшего президента Украины

Зеленский заблокировал активы бывшего президента Украины Януковича
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский подписал указ о блокировке активов Януковича и Дерипаски Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом заблокировал активы бывшего украинского лидера Виктора Януковича на десять лет. Кроме него санкции введены против российского бизнесмена Олега Дерипаски.

«Блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, <…> распоряжения ими», — говорится в документе на официальном сайте офиса Зеленского. Также указано, что активы будут заблокированы в течение десяти лет.

Ранее Зеленский призвал ввести новый пакет санкций в отношении России. Об этом он сказал на саммите стран Большой семерки, сообщается в telegram-канале украинского президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом заблокировал активы бывшего украинского лидера Виктора Януковича на десять лет. Кроме него санкции введены против российского бизнесмена Олега Дерипаски. «Блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, <…> распоряжения ими», — говорится в документе на официальном сайте офиса Зеленского. Также указано, что активы будут заблокированы в течение десяти лет. Ранее Зеленский призвал ввести новый пакет санкций в отношении России. Об этом он сказал на саммите стран Большой семерки, сообщается в telegram-канале украинского президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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