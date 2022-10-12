Зеленский ввел санкции против бывшего президента Украины

Зеленский заблокировал активы бывшего президента Украины Януковича

13 октября 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский подписал указ о блокировке активов Януковича и Дерипаски Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский своим указом заблокировал активы бывшего украинского лидера Виктора Януковича на десять лет. Кроме него санкции введены против российского бизнесмена Олега Дерипаски. «Блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, <…> распоряжения ими», — говорится в документе на официальном сайте офиса Зеленского. Также указано, что активы будут заблокированы в течение десяти лет. Ранее Зеленский призвал ввести новый пакет санкций в отношении России. Об этом он сказал на саммите стран Большой семерки, сообщается в telegram-канале украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом заблокировал активы бывшего украинского лидера Виктора Януковича на десять лет. Кроме него санкции введены против российского бизнесмена Олега Дерипаски. «Блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, <…> распоряжения ими», — говорится в документе на официальном сайте офиса Зеленского. Также указано, что активы будут заблокированы в течение десяти лет. Ранее Зеленский призвал ввести новый пакет санкций в отношении России. Об этом он сказал на саммите стран Большой семерки, сообщается в telegram-канале украинского президента.