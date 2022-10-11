Зеленский потребовал сильный пакет санкций против РФ из-за нового этапа спецоперации

11 октября 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Украина нуждается в сильном санкционном пакете против России, заявил Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский на саммите стран G7 призвал ввести новый пакет санкции в отношении России. Об этом сообщается в telegram-канале президента Украины. «Россия начала новый этап эскалации, поэтому мы требуем новый санкционный пакет», — заявил Зеленский. Он отметил, что Украина нуждается в сильном пакете санкций и призвал поскорее его разработать и одобрить. «Я хочу обратить внимание на север Украины. Территория Белоруссии уже готовится к удару по Украине, и мы рассматриваем это как угрозу», — сообщил президент Украины. По его мнению, Россия планирует втянуть Беларусь в спецоперацию. В связи с этим Зеленский призвал на границе Украины и Беларуси разместить миссию международных посредников для мониторинга ситуации. Ранее Зеленский заявил, что НАТО нужно было нанести «превентивные удары» по России. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров открестился от призыва ударить ядерным оружием по России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите стран G7 призвал ввести новый пакет санкции в отношении России. Об этом сообщается в telegram-канале президента Украины. «Россия начала новый этап эскалации, поэтому мы требуем новый санкционный пакет», — заявил Зеленский. Он отметил, что Украина нуждается в сильном пакете санкций и призвал поскорее его разработать и одобрить. «Я хочу обратить внимание на север Украины. Территория Белоруссии уже готовится к удару по Украине, и мы рассматриваем это как угрозу», — сообщил президент Украины. По его мнению, Россия планирует втянуть Беларусь в спецоперацию. В связи с этим Зеленский призвал на границе Украины и Беларуси разместить миссию международных посредников для мониторинга ситуации. Ранее Зеленский заявил, что НАТО нужно было нанести «превентивные удары» по России. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров открестился от призыва ударить ядерным оружием по России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины.