Зеленский потребовал сильный пакет санкций против РФ из-за нового этапа спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите стран G7 призвал ввести новый пакет санкции в отношении России. Об этом сообщается в telegram-канале президента Украины.
«Россия начала новый этап эскалации, поэтому мы требуем новый санкционный пакет», — заявил Зеленский. Он отметил, что Украина нуждается в сильном пакете санкций и призвал поскорее его разработать и одобрить.
«Я хочу обратить внимание на север Украины. Территория Белоруссии уже готовится к удару по Украине, и мы рассматриваем это как угрозу», — сообщил президент Украины. По его мнению, Россия планирует втянуть Беларусь в спецоперацию. В связи с этим Зеленский призвал на границе Украины и Беларуси разместить миссию международных посредников для мониторинга ситуации.
Ранее Зеленский заявил, что НАТО нужно было нанести «превентивные удары» по России. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров открестился от призыва ударить ядерным оружием по России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите стран G7 призвал ввести новый пакет санкции в отношении России. Об этом сообщается в telegram-канале президента Украины. «Россия начала новый этап эскалации, поэтому мы требуем новый санкционный пакет», — заявил Зеленский. Он отметил, что Украина нуждается в сильном пакете санкций и призвал поскорее его разработать и одобрить. «Я хочу обратить внимание на север Украины. Территория Белоруссии уже готовится к удару по Украине, и мы рассматриваем это как угрозу», — сообщил президент Украины. По его мнению, Россия планирует втянуть Беларусь в спецоперацию. В связи с этим Зеленский призвал на границе Украины и Беларуси разместить миссию международных посредников для мониторинга ситуации. Ранее Зеленский заявил, что НАТО нужно было нанести «превентивные удары» по России. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров открестился от призыва ударить ядерным оружием по России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины.