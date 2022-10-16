Белоруссия усилила охрану границы с Украиной

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Белоруссия предприняла меры в связи ростом разведывательной активности Украины, заявил Антон Бычковский Фото:

Белоруссия задействовала укрупненные пограннаряды и маневренные группы пограничной службы для охраны границы с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

Белоруссия задействовала для охраны границы с Украиной укрупненные пограннаряды и маневренные группы территориальных органов пограничной службы, заявил Антон Бычковский, передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». По его словам, такая мера была предпринята на фоне роста разведывательной активности с украинской стороны.

Ранее КГБ Белоруссии рассекретил планы террористов Польши, Литвы и Украины по организации серии терактов в республике. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в республике был введен режим контртеррористической операции. В Минске заявили, что ПВО республики готова к украинским провокациям.

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Белоруссия задействовала укрупненные пограннаряды и маневренные группы пограничной службы для охраны границы с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский. Белоруссия задействовала для охраны границы с Украиной укрупненные пограннаряды и маневренные группы территориальных органов пограничной службы, заявил Антон Бычковский, передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». По его словам, такая мера была предпринята на фоне роста разведывательной активности с украинской стороны. Ранее КГБ Белоруссии рассекретил планы террористов Польши, Литвы и Украины по организации серии терактов в республике. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в республике был введен режим контртеррористической операции. В Минске заявили, что ПВО республики готова к украинским провокациям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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