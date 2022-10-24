Маск назвал Каспарова* придурком Маск и Каспаров* обменялись оскорблениями в соцсетях 24 октября 2022 в 23:00 Размер текста - 17 + Каспаров* раскритиковал Маска за то, что тот дает советы Украине, сидя в своем комфортном особняке Patrick Pleul/POOL/EPA/ТАСС Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск назвал российского чемпиона по шахматам Гарри Каспарова* (признан иноагентом в РФ) идиотом и придурком. Свое обращение к шахматисту предприниматель опубликовал у себя в соцсетях. Шахматист осудил тех, кто дает советы Украине, «сидя в комфорте своих особняков в Силиконовой долине», имея в виду и директора SpaceX. «А у меня даже дома нет, не говоря уже об „особняке“, придурок», — ответил Маск. Ранее Министерство юстиции России добавило Каспарова* в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщает RT. Также шахматист заявлял, что России нужна «шоковая терапия», а именно обстрелы Крыма с многочисленными жертвами, передает «Царьград». * Гарри Каспаров признан иноагентом в России Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск назвал российского чемпиона по шахматам Гарри Каспарова* (признан иноагентом в РФ) идиотом и придурком. Свое обращение к шахматисту предприниматель опубликовал у себя в соцсетях. Шахматист осудил тех, кто дает советы Украине, «сидя в комфорте своих особняков в Силиконовой долине», имея в виду и директора SpaceX. «А у меня даже дома нет, не говоря уже об „особняке“, придурок», — ответил Маск. Ранее Министерство юстиции России добавило Каспарова* в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщает RT. Также шахматист заявлял, что России нужна «шоковая терапия», а именно обстрелы Крыма с многочисленными жертвами, передает «Царьград». * Гарри Каспаров признан иноагентом в России {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям