Маск назвал Каспарова* придурком

Маск и Каспаров* обменялись оскорблениями в соцсетях
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Каспаров* раскритиковал Маска за то, что тот дает советы Украине, сидя в своем комфортном особняке

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск назвал российского чемпиона по шахматам Гарри Каспарова* (признан иноагентом в РФ) идиотом и придурком. Свое обращение к шахматисту предприниматель опубликовал у себя в соцсетях.

Шахматист осудил тех, кто дает советы Украине, «сидя в комфорте своих особняков в Силиконовой долине», имея в виду и директора SpaceX. «А у меня даже дома нет, не говоря уже об „особняке“, придурок», — ответил Маск.

Ранее Министерство юстиции России добавило Каспарова* в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщает RT. Также шахматист заявлял, что России нужна «шоковая терапия», а именно обстрелы Крыма с многочисленными жертвами, передает «Царьград».

* Гарри Каспаров признан иноагентом в России

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Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск назвал российского чемпиона по шахматам Гарри Каспарова* (признан иноагентом в РФ) идиотом и придурком. Свое обращение к шахматисту предприниматель опубликовал у себя в соцсетях. Шахматист осудил тех, кто дает советы Украине, «сидя в комфорте своих особняков в Силиконовой долине», имея в виду и директора SpaceX. «А у меня даже дома нет, не говоря уже об „особняке“, придурок», — ответил Маск. Ранее Министерство юстиции России добавило Каспарова* в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщает RT. Также шахматист заявлял, что России нужна «шоковая терапия», а именно обстрелы Крыма с многочисленными жертвами, передает «Царьград». * Гарри Каспаров признан иноагентом в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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